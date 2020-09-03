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Вышла бесплатная онлайн-книга В. Шахиджаняна «Курить, чтобы бросить!»

Журналист, педагог, психолог, автор книг «1001 вопрос про ЭТО», «Мне интересны все люди», «Учимся говорить публично», создатель программы «СОЛО на клавиатуре» В.В. Шахиджанян недавно закончил онлайн-книгу «Курить, чтобы бросить!».

Каждый прочитавший эту книгу (она бесплатная!), как правило, перестаёт курить. Не проводя никаких социологических исследований, утверждаем, что 30% членов Союза журналистов курит. На самом деле завязать с курением проще, чем кажется многим. Чтобы в этом убедиться, почитайте отклики на книгу Владимира Шахиджаняна «Курить, чтобы бросить!».

Итак… Бросаем курить! Перестаём травить себя и тех, кто рядом с нами.

Книгу можно посмотреть здесь.

Отклики — здесь.

Источник: СЖР