День знаний в Самарском университете

1 сентября Ирина Цветкова встретилась со студентами-журналистами и поздравила их с началом нового этапа в жизни.

Кафедра теории и истории журналистики Социально-гуманитарного института приняла в свои ряды будущих журналистов. В первый день учебы первокурсники встретились с председателем областного Союза журналистов, секретарем СЖР Ириной Цветковой, которая поздравила ребят с праздником и пожелала успехов в освоении профессии. Студенты посмотрели фильм, посвященный 100-летию Союза журналистов России, а также узнали о деятельности самарского отделения СЖР.

Видеорепортаж студентов кафедры теории и истории журналистики Александры Русяевой и Олеси Масливец: