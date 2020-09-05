3 сентября состоялось заседание секретариата Союза журналистов России

В Москве 3 сентября состоялось очередное заседание секретариата Союза журналистов России. Председатель СЖР Владимир Соловьёв ознакомил коллег с ходом подготовки к предстоящему Форуму современной журналистики «Вся Россия — 2020».

Форум пройдёт в Сочи 19-25 сентября. Соловьёв вынес на утверждение секретариата повестку заседания Федеративного совета СЖР, который состоится в рамках Форума.

Секретарь Союза журналистов Ашот Джазоян рассказал о программе предстоящего 8 сентября в Московской консерватории имени П.И. Чайковского торжественного вечера, посвящённого Дню международной солидарности журналистов, проводимого под эгидой СЖР.

Премия «Солидарность» вручается журналистам, проявившим гражданское мужество в отстаивании свободы слова и преданным своему профессиональному долгу. Наряду с премией «Солидарность», семьям погибших при исполнении профессионального долга журналистов будут вручены ключи от новых автомобилей.

Зампред СЖР Алексей Вишневецкий подвел предварительные итоги деятельности региональных отделений Союза, и назвал 20 наиболее эффективно работающих отделений.

На заседании обсуждались, в том числе, и другие рабочие вопросы.