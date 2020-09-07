Олег Лукьянов, советник Владыки Сергия Самарской Епархии, сообщил о подготовке к Фестивалю православной прессы

Олег Лукьянов, ставший недавно советником Владыки Сергия Самарской Епархии по информационной политике, сообщил о подготовке к Фестивалю православных журналистов и православной прессы.

– Много планов, проектов. Пока это только начало. Сейчас готовится к проведению Фестиваля православных журналистов и православной прессы, который будет приурочен сразу к 4 Ноября – ко Дню народного единства и Дню Казанской иконы Божией Матери. Мероприятие будет проходить при поддержке Самарского областного отделения Союза журналистов России. Будем рады сотрудничеству со всеми средствами массовой информации. – Прокомментировал Олег Лукьянов. ­

Олег Лукьянов является заместителем председателя Правления Самарского областного отделения Союза журналистов России, главным редактором журнала «Первый». В июле этого года ему предложено было стать советником Владыки Сергия Самарской Епархии по информационной политике. В задачи советника входит налаживание контактов с общественностью и СМИ.