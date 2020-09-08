Ушел из жизни Гусельников Сергей Владимирович, писавший о духовной жизни

С прискорбием сообщаем, что 8 сентября 2020 г. в возрасте 59 лет ушёл из жизни член Союза журналистов России Гусельников Сергей Владимирович.

Сергей Владимирович окончил Куйбышевский государственный университет. Работал в АОЗТ «Газетный мир». В газете «Благовест» был зам. редактора издания. Многие годы своей деятельности посвятил служению духовной журналистике.

Правление Самарского областного отделения Союза журналистов глубоко скорбит в связи с кончиной Сергея Владимировича и выражает соболезнование его родным и близким. Светлая память нашему коллеге…