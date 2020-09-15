Прими участие в «Самарском взгляде — 2020″!

С 8 по 27 сентября 2020 года в Самаре проходит сбор заявок на участие в XI городском открытом конкурсе фотографий «САМАРСКИЙ ВЗГЛЯД».

Главной целью конкурса «Самарский взгляд — 2020″ является: знакомство широкой аудитории с современной Самарой и Самарской областью, поощрение творческой активности фотографов и повышение их мастерства.

Организаторы — Самарское областное отделение Союза журналистов России, Администрация г. о. Самара и Фотообъединение областного Союза журналистов.

Партнеры:

— Галерея «Новое пространство» (СОУНБ);

— Самарское областное отделение Союза фотохудожников России;

— Департамент туризма Самарской области Министерства культуры Самарской области и др.

Председатель жюри – фотокорреспондент МИА «Россия сегодня», преподаватель факультета журналистики МГУ и Национальной школы телевидения, лауреат международных фотоконкурсов Владимир Вяткин.

Оргкомитет конкурса принимает заявки и фотоработы по следующим номинациям:

- «События»

— «Настроение города»

— «Люди и повседневная жизнь»

— «Природа»

— «Другая реальность»

— «Спорт»

-«Наша Победа»

По итогам конкурса присуждаются 2 (две) главные премии: «За лучшую пресс фотографию» и «За лучшую художественную фотографию».

Победители и призеры в каждой номинации награждаются дипломами (за I, II, III места). Обладатели I мест награждаются ценными призами.

В рамках конкурса также будут присуждаться специальные призы:

– специальный приз «Моя Самара» – от Администрации г.о. Самара;

– специальный приз «Поехали!» – от Департамента туризма Самарской области Министерства культуры Самарской области и ГБУ СО «Туристский информационный центр»;

– призы от спонсоров.

Для участия в конкурсе необходимо отправить анкету участника и фотографии на почту: samar-vz-2020@mail.ru. Заявки принимаются до 27 сентября (включительно) 2020 года. Подробную информацию об оформлении фотографий и условиях оценки работ можно найти в Положении о конкурсе.

Информацию об условиях проведения конкурса (положение о конкурсе, анкета участника) можно найти на сайте областного Союза журналистов www.sjrs.ru, на сайте Союза фотохудожников России www.photounion.ru, а также в социальных сетях СООСЖР.

Дополнительную информацию об условиях проведения конкурса можно получить в оргкомитете по телефонам:

(846) 332-68-39 – Елена Абкина,

руководитель пресс-службы СООСЖР.

(846) 332-57-94 – Мария Гуркина, пресс-секретарь.

И по электронной почте: samar-vz-2020@mail.ru