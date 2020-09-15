Прими участие в «Самарском взгляде — 2020″!

С 8 по 27 сентября 2020 года в Самаре проходит сбор заявок на участие в XI городском открытом конкурсе фотографий «САМАРСКИЙ ВЗГЛЯД».
Главной целью конкурса «Самарский взгляд — 2020″ является: знакомство широкой аудитории с современной Самарой и Самарской областью, поощрение творческой активности фотографов и повышение их мастерства.
Организаторы — Самарское областное отделение Союза журналистов России, Администрация г. о. Самара и Фотообъединение областного Союза журналистов.
Партнеры:
— Галерея «Новое пространство» (СОУНБ);
— Самарское областное отделение Союза фотохудожников России;
— Департамент туризма Самарской области Министерства культуры Самарской области и др.
Председатель жюри – фотокорреспондент МИА «Россия сегодня», преподаватель факультета журналистики МГУ и Национальной школы телевидения, лауреат международных фотоконкурсов Владимир Вяткин.
Оргкомитет конкурса принимает заявки и фотоработы по следующим номинациям:
- «События»
— «Настроение города»
— «Люди и повседневная жизнь»
— «Природа»
— «Другая реальность»
— «Спорт»
-«Наша Победа»
По итогам конкурса присуждаются 2 (две) главные премии: «За лучшую пресс фотографию» и «За лучшую художественную фотографию».
Победители и призеры в каждой номинации награждаются дипломами (за I, II, III места). Обладатели I мест награждаются ценными призами.
В рамках конкурса также будут присуждаться специальные призы:
– специальный приз «Моя Самара» – от Администрации г.о. Самара;
– специальный приз «Поехали!» – от Департамента туризма Самарской области Министерства культуры Самарской области и ГБУ СО «Туристский информационный центр»;
– призы от спонсоров.
Для участия в конкурсе необходимо отправить анкету участника и фотографии на почту: samar-vz-2020@mail.ru. Заявки принимаются до 27 сентября (включительно) 2020 года. Подробную информацию об оформлении фотографий и условиях оценки работ можно найти в Положении о конкурсе.
Информацию об условиях проведения конкурса (положение о конкурсе, анкета участника) можно найти на сайте областного Союза журналистов www.sjrs.ru, на сайте Союза фотохудожников России www.photounion.ru, а также в социальных сетях СООСЖР.
Дополнительную информацию об условиях проведения конкурса можно получить в оргкомитете по телефонам:
(846) 332-68-39 – Елена Абкина,
руководитель пресс-службы СООСЖР.
(846) 332-57-94 – Мария Гуркина, пресс-секретарь.
И по электронной почте: samar-vz-2020@mail.ru