В музей АвтоВАЗа — Поехали!

22 сентября состоится очередной пресс-тур в рамках проекта «Поехали!». На этот раз в город Тольятти, отмечающий в этом году 50-летие со дня выпуска первого автомобиля «Жигули».

Соответственно, девиз этого путешествия — «Тольятти — автомобильная столица России, 50 лет спустя!».

В программе — посещение Сквера имени 50-летия АвтоВаза, Музея ОАО «АвтоВАЗ», Паркового комплекса истории техники имени К. Г. Сахарова.