В музей АвтоВАЗа — Поехали!

22 сентября состоится очередной пресс-тур в рамках проекта «Поехали!». На этот раз в город Тольятти, отмечающий в этом году 50-летие со дня выпуска первого автомобиля «Жигули».
Соответственно, девиз этого путешествия — «Тольятти — автомобильная столица России, 50 лет спустя!».
В программе — посещение Сквера имени 50-летия АвтоВаза, Музея ОАО «АвтоВАЗ», Паркового комплекса истории техники имени К. Г. Сахарова.
Приглашаем членов Союза журналистов и членов Фотообъединения на пресс-тур!
Старт 22 сентября в 09.00.
Место отправления — г. Самара, ул. Фрунзе, д.140 (офис Туристского информационного центра).
АККРЕДИТАЦИЮ МОЖЕТЕ ПРОЙТИ НА САЙТЕ https://samara.travel/go
О своих планах принять участие в пресс-туре просим сообщить в пресс-службы областного Союза журналистов по электронной почте: spress@samtltcom.ru или по тел. 8(846) 332-68-39.