Газете «Хроника» — 20 лет

В самом начале нового века – в 2000-м году – в нашем вузе вышел первый номер газеты «Хроника». И свою «передовицу» в стартовом выпуске тогдашний ректор Анатолий Степанович Левченко озаглавил очень символично: «Вперед, друзья, в новый век!»

С той далекой поры наш вуз не раз менял свое название. А название газеты оставалось неизменным. У истоков редакционной политики стоял известный кинодокументалист, журналист и литератор Георгий Юлианович Спевачевский. Именно он создавал «лицо» каждого номера, делая его познавательным, запоминающимся и интересным. Позднее редактором газеты стала Елена Константиновна Кузнецова, а в 2005-м году работу издания возглавила член Союза журналистов РФ, член Международного Союза журналистов Татьяна Андреевна Пархачёва, которая по сей день трудится над каждым номером. Шло время, менялись имена и лица в руководстве вуза. Менялся и облик газеты — в 2007-м году черно-белую версию заменили на цветной вариант.

Юбилей газеты — это повод оценить пройденный путь, наметить новые планы и темы публикаций. В наше время печатные издания не очень популярны среди молодежи, поколение Z «живет» преимущественно в социальных сетях. Именно поэтому вопрос сохранения грамотной речи и печатного слова остается актуальным. Редакция нашей газеты всегда открыта для знакомства с активными студентами, которые готовы пробовать себя на поприще журналистики.

По случаю юбилея в редакцию газеты поступают поздравления с теплыми пожеланиями дальнейших творческих успехов. За огромный вклад и многолетний труд — отдельные слова благодарности главному редактору издания Пархачевой Татьяне Андреевне. Пресс-центр СамГУПС в свою очередь объявляет творческий конкурс для студентов и сотрудников. Ждем ваши статьи, очерки, стихи. Тема-свободная. Лучшие материалы обязательно будут опубликованы. До 15 числа каждого месяца присылайте свои работы на электронную почту pressa@samgups.ru с пометкой «Для газеты «Хроника».

Источник: Пресс-центр СамГУПС

https://www.samgups.ru/news/gazete_khronika_20_let/?fbclid=IwAR3t8Sfclat8Pq7UYd7qe0oeMYYDaqFv7E8q7JbPTgENpFX_2nehPviFlQc