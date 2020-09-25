«Вся Россия-2020″: церемония закрытия форума

XXIV форум современной журналистики «Вся Россия-2020″ завершил свою работу. 24 сентября состоялась торжественная церемония закрытия.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв поблагодарил участников и организаторов Форума и отметил, что даже в условиях ограничений, связанных с пандемией, на всех мероприятиях, а их было несколько десятков, шла плодотворная и эффективная работа.

Также на церемонии многие коллеги были награждены дипломами СЖР за лучшие журналистские проекты.

По окончании церемонии Владимир Соловьёв объявил Форум закрытым.

Источник: СЖР