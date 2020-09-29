В Москве состоялся финал онлайн-марафона «Финансовая журналистика»

В Москве состоялись заключительные мероприятия онлайн-марафона «Финансовая журналистика», стартовавшего еще в феврале этого года.

Марафон проходил в рамках Проекта повышения финансовой грамотности при поддержке Союза журналистов России и Комитета Государственной Думы по финансовому рынку. Он включал вебинары для журналистов из регионов России, презентацию учебного курса по финансовому рынку для журналистов и конкурс журналистских работ, на который было подано 215 заявок. Конкурс проходил в 10 номинациях: управление личными финансами, банковский рынок, страховой рынок, рынок микрофинансирования, рынок взыскания долгов, частные инвестиции, защита прав потребителей финансовых услуг, финансовая аналитика и макроэкономика, развитие проектов финансовой грамотности, лучший авторский медиа-проект на финансовую тему. Технологическую поддержку марафона обеспечивала компания Finarty.

Брифинг с председателем Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым

Фото: Альберт Тахавиев, Finversia.ru

Победители марафона и призеры 2-3-х мест приняли участие в брифинге председателя Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолия Аксакова. В ходе брифинга г-н Аксаков рассказал о планах по части развития финансового законодательства в ближайшей перспективе, дал свою оценку работы мегарегулятора финансового рынка, перспектив курса рубля и некоторых вопросов экономического развития России. 22-23 сентября для лауреатов онлайн-марафона прошел двухдневный семинар, в ходе которого перед журналистами выступили генеральный директор НАФИ Гузель Имаева, управляющий Федеральным общественно-государственным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин, эксперт комитета Госдумы по финансовому рынку, главный редактор портала Finversia.ru, президент компании Finarty Ян Арт, руководитель Федерального методического центра по финансовой грамотности Высшей школы экономики профессор Николай Берзон, представитель Минфина России в Глобальном партнерстве за финансовую доступность «Группы двадцати» (G20), сопредседатель Партнерства, советник директора проекта Минфина России по повышению финансовой грамотности Анна Зеленцова, профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ Наталья Зубаревич, заместитель главного редактора журнала Эксперт» Александр Ивантер, независимый финансовый консультант Сергей Макаров, учредитель журнала «Дружи с финансами» Владимир Фролов.

Марат Сафиулин, управляющий Федеральным общественно-государственным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров; Гузель Имаева, генеральный директор НАФИ; Николай Берзон, руководитель Федерального методического центра по финансовой грамотности Высшей школы экономики

Фото: Альберт Тахавиев, Finversia.ru

Сергей Макаров, независимый финансовый консультант

Фото: Альберт Тахавиев, Finversia.ru

Александр Ивантер, заместитель главного редактора журнала «Эксперт»

Фото: Альберт Тахавиев, Finversia.ru

Семинар онлайн-марафона «Финансовая журналистика»

Фото: Альберт Тахавиев, Finversia.ru

23 сентября на вечере в московском отеле «Аэростар» председатель жюри марафона «Финансовая журналистика» Ян Арт торжественно вручил дипломы лауреатам конкурса марафона.

Лауреатами онлайн-марафона «Финансовая журналистика» стали:

Номинация «Управление личными финансами»

1-е место

Медиа-проект «Ваши личные финансы», ГТРК Томск, Сергейчик Михаил Сергеевич, Боровская Татьяна Игоревна, Черткова Наталья Суликовна, Крылатов Александр Николаевич, Галич Андрей Александрович, Дахов Юрий Умирзахович, Тувье Александр Леонидович, О надежных инструментах сбережения и первом опыте инвестирования. Программа «ВЛФ». Выпуск 95 (Томск)

2-е место

«Своё ТВ» (ГАУ СК «Ставропольское телевидение»), Ивановская Ирина Владимировна, Знания для жизни. Ипотечные каникулы (Ставрополь)

3-е место

Общественное телевидение Приморья, Горюнов Андрей Евгеньевич, ПравдоРУБ: Как говорить с детьми про это

Номинация «Банковский рынок»​

1-е место

Интернет-портал Владивостока VL.ru, Мальцева Яна Вячеславовна, «Большая часть заемщиков Приморья не смогут воспользоваться новыми кредитными каникулами» (Владивосток)

2-е место

Областная газета «Нижегородские новости», Муратова Светлана Владимировна, Под прессом долговой нагрузки (Нижний Новгород)

3-е место

Журнал «Деловой квартал», Наталья Повольнова, Лидеры банковского рынка (Красноярск)

Номинация «Страховой рынок»

1-е место

Информационный портал LipetskMedia, Мирзоева Татьяна Викторовна, Жилищное ОСАГО или пока петух не клюнет (Липецк)

2-е место

Интернет-портал Владивостока VL.ru, Мальцева Яна Вячеславовна, Владельцы малого бизнеса за 20 лет работы могут накопить на пенсию всего в 2000 рублей в месяц (Владивосток)

3-е место

Владимирские ведомости, Киселева Марина Александровна, Рисковать не страховать (Владимир)

Номинация «Рынок микрофинансирования»

1-е место

Информационный портал Zaim.com, Гвоздева Маргарита Александровна, Непотопляемые: МФО продолжают работать даже после исключения из реестра (Москва)

2-е место

Интернет-СМИ РБК Новосибирск, Анна Иванова, Изменение на рынке микрокредитов: последствия, риски и тенденции (Новосибирск)

3-е место

Общественно-политическое издание «Ставропольская правда», Юткина Юлия Игоревна, Потолок стал еще ниже (Ставрополь)

Номинация «Рынок взыскания долгов»

1-е место

«Своё ТВ» (ГАУ СК «Ставропольское телевидение»), Ивановская Ирина Владимировна, Знания для жизни. Финансовый управляющий при личном банкротстве (Ставрополь)

2-е место

Бизнес-журнал Status, Дорн Юлия, Коллекторский бизнес. Тренды 2020 (Новосибирск)

3-е место

Интернет-СМИ РБК Новосибирск, Анна Иванова, Портрет новосибирского должника: интервью с коллектором (Новосибирск)

Номинация «Частные инвестиции»

1-е место

«Российская газета. Экономика Юга России», Руслан Викторович Мельников, Как во время карантина заработать на акциях (Ростов-на-Дону)

2-е место

Общественное телевидение Приморья, Горюнов Андрей Евгеньевич, ПравдоРУБ: акции, брокеры, ИИС (Владивосток)

3-е место

Деловой интернет-портал «Татцентр», Амочаева Юлия Евгеньевна, Тратить, копить, инвестировать – как распорядиться доходами (Казань)

Номинация «Защита прав потребителей финансовых услуг»​

1-е место

Областная газета «Кузбасс», Акимова Валентина Никаноровна, Банк, с которым держи ухо востро (Кемеровская область – Кузбасс)

2-е место

Деловой интернет-портал «Татцентр», Амочаева Юлия Евгеньевна, Деньги-2020: главные изменения (Казань)

3-е место

Акимова Валентина Никаноровна, Областная газета «Кузбасс» (подразделение регионального медиахолдинга «Кузбасс) «Вирусная» волна мошенничества

Номинация «Финансовая аналитика и макроэкономика»

1-е место

Владимирские ведомости, Киселева Марина Александровна, Скромное обаяние умеренной инфляции (Владимир)

2-е место

Информационное агентство «Версия – Саратов», Воронков Дмитрий Викторович, Уныние, оскудение, деградация: 12 экономических последствий мировой пандемии коронавируса для Саратовской области (Саратов)

3-е место

Интернет-СМИ «ТТ-Финанс», Миронов Алексей Юрьевич, «Шерсть поросят». Стричь банковских вкладчиков и держателей облигаций начнут с 2021 года (Санкт-Петербург)

Номинация «Развитие проектов финансовой грамотности»

1-е место

Общественное телевидение Приморья, Горюнов Андрей Евгеньевич, ПравдоРУБ: Автопробег финансовой грамотности (Владивосток)

2-е место

Анна Горшкова, Главная Тема.См, Эпидемия «черных касс» может докатиться до Смоленска

3-е место

Business FM в Новосибирске, Дорн Юлия, Финансы LITE. Олеся Некрасова (Новосибирск)

Номинация «Авторский медиа-проект»

1-е место

Журнал «Ваши личные финансы», Сергейчик Михаил Сергеевич (Томск)

2-е место

Общественное телевидение Приморья, Горюнов Андрей Евгеньевич, ПравдоРУБ: Программа, в которой не стыдно считать чужие деньги (Владивосток)

3-е место

Авторский интернет-проект «Финик», Захаров Алексей Ольгертович (Волгоград)

Источник: https://finarty.ru/about/history/pub/2017