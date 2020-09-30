В Самарской области продолжается проект «Диалог на равных»

В Самарской области продолжается федеральный проект «Диалог на равных». На этот раз с молодежью региона встретится Юлия Загитова, секретарь Союза журналистов России, основатель и руководитель «Медиашколы НКО».

Федеральный проект «Диалог на равных» позволяет молодым людям встретиться и пообщаться с известными людьми, задать важные вопросы, узнать их историю жизни. В Самарской области проект проводится с 2017 года. За это время героями проекта стали Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, руководитель движения КВН в Самарской области Сергей Ларионов, журналист и публицист Анатолий Вассерман и многие другие.

Встреча с Юлией Загитовой пройдет в рамках проекта «Сервис ресурсных решений для НКО», поддержанного Фондом президентских грантов. Юлия расскажет об основных трендах современных медиа и журналистики. Интересной особенностью встречи станет необычный формат пресс-завтрака.

Встреча пройдет 1 октября в 10.00 в Ресурсном центре добровольчества (пр-к, Масленникова, 37).

Чтобы стать участником мероприятия, необходимо зарегистрироваться в АИС «Молодежь России» и подать заявку на мероприятие.

Источник: СЖР