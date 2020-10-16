В Самаре пройдет экскурсия, посвященная архитектору Зеленко, создавшему здание Дома журналиста

Музей Модерна приглашаем на пешеходную экскурсию, которая состоится 17 октября в честь дня рождения Александра Устиновича Зеленко (1871-1953) — архитектора, просветителя и педагога, подарившего нашему городу несколько прекрасных зданий — памятников архитектуры. Экскурсия будет посвящена Зеленко и истории его пребывания в Самаре.

Внимание! Экскурсия начнется от Дома журналистов (Самарская 179а), закончится на перекрестке улиц Куйбышева и Пионерской. Продлится 2 часа, приветствуется использование своих наушников. Экскурсовод — Жидкова Елена.

Дата проведения: 17 октября, начало в 14.00

Стоимость билета: 150 руб.

Билет заранее покупать не надо. В ходе экскурсии билет можно будет приобрести в самом музее.

Справки по тел. музея: 333 24 98.