Онлайн-конференция СЖР: суицид в СМИ и «фейковые новости»

Центр правовой защиты журналистов при Союзе журналистов России приглашает принять участие в онлайн-конференции.

Темы для обсуждения:

1. Освещение суицида в СМИ;

2. «Фейковые новости». Что такое «недостоверная общественно значимая информация»?

Конференция пройдет 27 октября 2020 в 12:00 PM Москва

Регистрация на участие в конференции:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUlfuquqD4pH9A7kYmJokw3awuMIw9g2vr7

После регистрации вы получите электронное письмо с подтверждением, содержащее информацию о входе в конференцию.