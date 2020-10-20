Онлайн-конференция СЖР: суицид в СМИ и «фейковые новости»

Центр правовой защиты журналистов при Союзе журналистов России приглашает принять участие в онлайн-конференции.
Темы для обсуждения:
1. Освещение суицида в СМИ;
2. «Фейковые новости». Что такое «недостоверная общественно значимая информация»?
Конференция пройдет 27 октября 2020 в 12:00 PM Москва
Регистрация на участие в конференции:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUlfuquqD4pH9A7kYmJokw3awuMIw9g2vr7
После регистрации вы получите электронное письмо с подтверждением, содержащее информацию о входе в конференцию.