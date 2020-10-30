Борис Кожин рассказал о тыловом Куйбышеве

В Самарском училище культуры состоялась творческая встреча студентов с главным редактором Куйбышевской студии кинохроники, писателем, членом Союза журналистов России и Союза кинематографистов РФ Борисом Александровичем Кожиным. Ветеран журналистики рассказал, как жил тыловой Куйбышев в годы Великой Отечественной войны и какое значение имел парад 7 ноября 1941 года.

Мероприятие посвящено 10-летию «Парада Памяти» в Самаре.