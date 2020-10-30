Приглашение на творческий вечер Виталия Добрусина

Друзья! У меня 5 ноября 2020 года состоится творческий вечер. Он пройдет в Самаре на площади Куйбышева в Академическом театре оперы и балета. Начало в 18 часов 30 минут. Тема — мои журналистские изыскания и открытия в проекте » Культурная элита запасной столицы». Состоится премьерный показ моего фильма «Большой театр в запасной столице. Самарская судьба Владимира Кудряшова». Об уникальном человеке — живом свидетеле всех событий запасной столицы, артисте балета Большого театра, которому 97 лет. Фильм мы снимали в Москве.

После встречи все желающие получат в подарок новые книги автора, в том числе, мультимедийное издание с фильмом о Владимире Кудряшове и только что вышедшее, третье издание книги «Культурная элита запасной столицы». Разумеется, с автографом.

У меня есть двадцать пригласительных билетов. Только двадцать. Кто хочет или может посетить этот вечер, сообщите мне. Пишите на странице или сообщите в личку. Уверяю, такой возможности в ближайшие годы больше не будет. Все меры безопасности при проведении этого вечера будут максимально обеспечены.

С теплом и любовью, Виталий Добрусин