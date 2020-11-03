Союз журналистов подсчитал нарушения прав представителей СМИ

С начала года Союз журналистов России (СЖР) зафиксировал 118 нарушений прав российских журналистов в стране и 32 — за рубежом. В их числе нападения, угрозы, задержания, обвинения в распространении фейков и другие.

По данным СЖР, 50 фактов нарушения прав журналистов на территории России были связаны с задержаниями работников СМИ на пикетах в поддержку обвиняемого в госизмене бывшего спецкора “Ъ” и «Ведомостей», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова. Один из журналистов был ранен в Нагорном Карабахе, в Нижнем Новгороде погибла журналистка Ирина Славина. Руководитель службы мониторинга Фонда защиты гласности Борис Тимошенко утверждает, что криминальных преступлений против журналистов России стало меньше, однако от журналистов «начало защищаться собственное государство».

Факты нарушений прав журналистов, обнародованные в понедельник председателем СЖР Владимиром Соловьевым, собрал и систематизировал созданный союзом накануне Центр мониторинга нарушений прав СМИ. Руководитель центра Роман Серебряный рассказал “Ъ”, что вся информация о нарушениях собирается на недавно запущенном сайте Protect Media из открытых источников и из обращений в организацию представителей СМИ.

По словам господина Серебряного, в начале 2020 года больше всего нарушений прав журналистов были связаны с отказом в аккредитации и недопуском к информации.

Во второй половине года стали преобладать нарушения, связанные с задержаниями и обвинениями в распространении фейков. «Было много нарушений, связанных с задержаниями журналистов, вышедших на пикеты в поддержку Ивана Сафронова (экс-журналист “Ъ” и «Ведомостей», советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов был задержан в июле по обвинению в шпионаже.— “Ъ”). В секретариате СЖР мы обсуждали, включать ли эти задержания в число нарушений, так как журналисты были задержаны не во время освещения событий, а как гражданские активисты, но пришли к решению включить, так как они вышли в защиту своего коллеги».

Уголовное преследование самого Ивана Сафронова тоже включено в число зафиксированных нарушений, пояснил Роман Серебряный: «Его дело — прецедент. Журналист не всегда понимает, с какой информацией он работает,— секретной или нет. Если разглашение гостайны было, нести ответственность должны лица, которые разгласили или позволили журналисту получить эту информацию. Задача журналиста — рассказать правду. Мы направляли запрос в ФСБ, где нам ответили, что обвинение Ивана Сафронова не связано с его журналистской деятельностью, но мы настаиваем на открытости процесса».

В список нарушений прав журналистов СЖР включил и дело псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которую в июле приговорили к штрафу в 500 тыс. руб. за оправдание терроризма. «Это дело репутационно плохо сказывается на нашей стране,— заявил Роман Серебряный.— В ее публикации не было оправдания терроризма, там была высказана позиция и мнение, нельзя запрещать журналисту высказывать мнение. Мы настаивали и настаиваем на ее полном оправдании».

По данным Центра мониторинга, в этом году в России зафиксирована и одна гибель журналиста, связанная с профессиональной деятельностью,— самоубийство у здания МВД нижегородской журналистки Ирины Славиной на почве давления силовиков в октябре этого года. Один журналист получил ранения во время освещения военного конфликта в Нагорном Карабахе — это военкор и главный редактор «Сегодня.ру» Юрий Котенок. «Но озвученные цифры быстро становятся неактуальными, потому что каждый день происходит что-то новое,— рассказал Роман Серебряный.— Например, сегодня в Новосибирской области напали на журналиста (предположительно сотрудник пресс-службы администрации Бердска избил журналиста местной газеты «Свидетель» Сергея Болдырева.— “Ъ”)».

Что касается проблем российских журналистов за рубежом, то несколько инцидентов были связаны с задержанием их во время освещения протестов в Белоруссии, и в российском СЖР, по словам Романа Серебряного, эти факты считают воспрепятствованием журналистской деятельности.

По словам господина Серебряного, вся информация о нарушениях систематизируется и используется созданным в этом году СЖР Центром юридической поддержки прав журналистов. «Важно, чтобы коллеги, особенно в регионах, понимали, что за их плечами есть такая структура, как СЖР, готовая помочь им в восстановлении нарушенных прав,— поясняет Роман Серебряный.— Большой практический опыт в этом, к примеру, имеет воронежский Центр защиты прав СМИ, нуждающихся в защите журналистов много, и важно, чтоб все они имели возможность ее получить».

По данным СЖР, в 2019 году было выявлено 216 нарушений прав журналистов в России и 19 — за рубежом.

Руководитель службы мониторинга Фонда защиты гласности Борис Тимошенко назвал собранные коллегами из СЖР данные «близкими к действительности», но уточнил, что его организация фиксирует факты нарушений прав любых журналистов (не только российских) на территории России. Фонд отмечает значительное сокращение числа криминальных покушений на журналистов: 39 с начала 2020 года, тогда как в нулевые — от 50 до 100. «В 90-е годы распространенной против журналистов была статья о клевете, в нулевые — о вымогательстве, а сейчас журналистов наиболее часто преследует сама власть, которая озаботилась защитой себя,— рассказал господин Тимошенко.— Журналистов преследуют уголовно и административно, задерживают во время освещения любых уличных акций, чего прежде не случалось».

Мария Литвинова

Источник: https://ruj.ru/news/soyuz-zhurnalistov-podschital-narusheniya-prav-predstavitelei-smi-13640