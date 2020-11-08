Тайны «Запасной столицы» на творческом вечере Виталия Добрусина

5 ноября в малом зале Самарского академического театра оперы и балета состоялся замечательный творческий вечер Виталия Добрусина.

Он прошёл в очень сердечной, доверительное и трогательно атмосфере. Главный герой мероприятия рассказал о том, как много лет своей жизни посвятил исследованию и поиску людей, редких фактов и документов, которые связаны с лихим и героически временем в истории города Куйбышева, который навсегда останется в истории нашей страны как «запасная столица» Отечества. Мой коллега Виталий Добрусин открылся для меня совсем с другой стороны. Об этом вечере, о его неповторимой атмосфере и о тех открытия, которые прозвучали из уст Виталия, можно говорить бесконечно. Я очень пожалела о том, что рядом со мной не было моих внуков — такие подробности из героический летописи Самары надо непременно рассказывать детям и внукам. Чтобы знали. Чтобы помнили. Чтобы гордились. СПАСИБО, ВИТАЛИЙ АРКАДЬЕВИЧ!!!

Татьяна Пархачева, член СОО СЖР