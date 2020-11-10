Ушел из жизни Казак Василий Иванович

С прискорбием сообщаем, что 6 ноября в возрасте 70 лет ушел из жизни известный военный журналист, член Союза журналистов России Казак Василий Иванович.

Более четверти века Василий Иванович отдал службе в Вооруженных Силах, которую закончил в Самаре в редакции газеты Приволжско-Уральского военного округа «Солдат Отечества». Коллеги по газете вспоминают его как «прекрасного военного корреспондента, человека огромного обаяния и душу редакции».

Многие знали его и как замечательного фотохудожника, мастера спорта по стендовой стрельбе, народного умельца, который мог многое сделать собственными руками.

После увольнения в запас Василий Иванович Казак работал руководителем Управления по связям с общественностью и работе со СМИ администрации города Самары, был заместителем Главы администрации Октябрьского района города.

Самарское областное отделение Союза журналистов России, друзья, коллеги глубоко скорбят о кончине Казака Василия Ивановича и выражают соболезнование его родным и близким. Светлая память яркой личности, талантливому человеку.