Внимание! Дополнительная информация о семинаре!

Уважаемые коллеги!

Напоминаем, что 13 ноября 2020 года в 11:00 для представителей районных СМИ состоится онлайн-семинар «Выполнение требований Федерального закона «О рекламе» . Для тех, кто НЕ УСПЕЛ зарегистрироваться, но желает быть в курсе обсуждаемой темы, будет организована ТРАНСЛЯЦИЯ мероприятия в режиме реального времени на канале Самарского УФАС России в YouTube по ссылке https://www.youtube.com/channel/UCmuPRbVv9_Jui2QckLmSjNw.

Тот, кто успел подать заявку на участие в семинаре, должен

получить доступ в ВКС, пройдя в браузере по ссылке

https://fas3.tconf.rt.ru/c/6799338110 (способ подключения «Web RTC»).

На семинаре будет рассказано о последних изменениях в федеральном законе и об ошибках, допускаемых СМИ.

СПИВКЕРЫ: заместитель руководителя Самарского УФАС России Марина Алексеевна Шабанова , начальник отдела контроля рекламного законодательства Елена Владимировна Корцова, специалист-эксперт отдела контроля рекламного законодательства Кирилл Сергеевич Логинов.

Разъяснения будут даны по следующим вопросам:

1. Пояснение о внесенных изменениях в ФЗ «О рекламе» в 2019-2020 гг.

2. На какой период максимум может предоставляться рассрочка?

3. Какие требования к объявлениям, где фигурирует слово «скидка»?

4. Есть ли различие в знаках «реклама» и «на правах рекламы»?

5. Что помечается знаком «реклама»?

6. Признаки рекламы. Что именно в статье указывает на то, что это реклама?

7. Должна ли помечаться словом «реклама» информация об открытии нового торгового центра, если в информации указывается время работы, перечисляются отделы?

8. Какими должны быть действия редакции, если в материале рекламодателя содержатся признаки нарушения закона «О рекламе».

9. Разъяснение правил рекламы лекарственных средств, медицинских изделий и медицинских услуг.

10. Реклама на сайтах газет и в социальных сетях.

Мероприятие организовано Самарским УФАС России и Самарским областным отделением Союза журналистов России.

Приглашаем всех заинтересованных лиц к участию!

С уважением, пресс-служба СОО СЖР)

8(846) 332-68-39

mailto:spress@samtelecom.ru