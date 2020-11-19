«Свежая газета. Культура» — почитаем!

Сегодня, 19 ноября, вышел в свет очередной номер «Свежей газеты. Культуры» (№22, ноябрь 2020 г.)

Начала вырабатываться страшная привычка к потерям: перестаешь вздрагивать на сообщение об уходе тех, «с которыми ты», и тех, кто формировал тебя последние десятилетия. Очередь медленно, но неуклонно движется…

А жизнь между тем, как это ни странно, продолжается, и мы стараемся рассказать вам, что произошло, пока вы оставались дома.

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Завершилась очередная, десятая сессия Академии Юрия Башмета, в рамках которой прошли два концерта «Солистов Москвы» – в Самарской филармонии и Дворце культуры Новокуйбышевска («С днем рождения, маэстро!» – Ольга КРИШТАЛЮК). Весьма кстати состоялся совет по художественному образованию при федеральном министре культуры, на котором была сделана весьма своевременная попытка сформулировать государственное отношение к этому особенному виду образовательной деятельности («О детских школах искусств»).

Игорь ВОЩИНИН побывал на концерте джазового абонемента Даниила Крамера («Девичий переполох синкоп») и продолжил знакомить нас с «русскими корнями» современного джаза («Джазовый цыган Белинский»).

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На самарских театральных подмостках новостей поболе. Новости эти очень разные по качеству произошедшего, так что авторам «Свежей» было, где «разгуляться».

Из значимых событий – премьера Вечера балетов на музыку Шостаковича в САТОБе («Шостакович-балет» – Анна ЛАЗАНЧИНА и Татьяна ПОБЕРЕЗКИНА); музыкально-драматический спектакль для «живых» актеров в Тольяттинском театре кукол («Бразильский квартирник 90-х» – Вячеслав СМИРНОВ).

Из «забавных» – «Десять негритят» в академической драме («Секретный секрет, или Таинственная тайна» – Галина ТОРУНОВА).

Из «свежих» – премьера «Коля против всех» в «Мастерской» («Соло для левой руки» – Александр ИГНАШОВ).

Из исторических – грянувший юбилей «Грани» («Большой секрет для маленькой компании» – Татьяна ГРУЗИНЦЕВА) и грядущих – СамАрта (очередная история с фотографией «Нерв героя» от Юрия ЗЕМЛЯКОВА).

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Еще богаче – в музеях и картинных галереях, начиная с первополосной выставки в рамках фестиваля «Рожденные в сердце России» («Мелодия из далекого мая» – Светлана ШАТУНОВА).

В художественном музее – третьяковские «Передвижники» («Низкие жанры» – Валентина ЧЕРНОВА) и «Апология» Бориса Черствого» (Анна-Мария МОРОЗОВА).

В «Виктории» – «Логика разрыва» (Виктория ТРИФОНОВА). В Музее Алабина – фотовыставка Павла Губера («Бабочка в колумбарии» – Илья САМОРУКОВ).

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Но поскольку в условиях пандемии главное культурное событие – чтение «Свежей», то наши авторы приглашают «Слушать вместе» («Этот мальчик играет как дьявол!» – Дмитрий ДЯТЛОВ), «Смотреть вместе» («Волшебный фонарь» – Олег ГОРЯИНОВ) и «Читать вместе» («Слыхал пословицу?» – Константин ПОЗДНЯКОВ).

А почитать есть что. Например, очередную сказку Зои КОБОЗЕВОЙ «Тихая Сапа».

На полосах «Культура и Слово» Сергей ГОЛУБКОВ рассуждает о вкладе Михаила Бахтина в философию культуры («Удивительная многомерность смеха»); Герман ДЬЯКОНОВ о том, «Над чем смеются в Альбионе»; Леонид НЕМЦЕВ – о «Тотемах без табу». Геннадий КАРПЕНКО разбирается в истории проблемы «Толстой и Церковь: на пути к примирению?», а Татьяна ЖУРЧЕВА читает двухтомник Михаила Анищенко («Он не Есенин. Он другой»). Татьяна РОМАНОВА в цикле «О языке» разбирает дефиниции «Богатство и бедность».

Если этого мало, то в вашем распоряжении – очередной выпуск нашего путеводителя по non fiction литературе – «Книжная полка».

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«Память Культуры» приросла рецензией Сергея ГОЛУБКОВА на новую книгу Михаила Перепелкина – о самарских страницах писателя Евгения Чирикова («Возвращение имени»); очередной главкой из «энциклопедии» Александра ЗАВАЛЬНОГО «Самара в их жизни» – о Павле Дыбенко; и «отчетом» градозащитника Армена АРУТЮНОВА о борьбе за историческую целостность Иверского монатыря («Панораму подвели под монастырь»).

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Очередная «лекция» на Факультете ненужных вещей Михаила ПЕРЕПЕЛКИНА о том, что «Мечтать не вредно». Еще одна мечта – Германа ДЬЯКОНОВА – на той же полосе («Бессмертные твари»).

А архитектор и, по совместительству главный «внестилевой» айкидошник области Олег БЕЛОВ рассказывает о культуре коммунального быта – «Ловушка функции».

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Практически в каждом номере «Свежей» – новый автор. В этом номере Светлана ВНУКОВА представляет Дильбар ХОДЖАЕВУ («Рожденная в СССР»), а та в свою очередь – эссе «Самарские мечты в Худжанде» и «Старый город». О нашем любимом городе – глазами журналистки, переехавшей на Волгу из Худжанда

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Для оптимистов же в газете – множество новостей и две полосы «Самарских премьер».

Содержательного чтения!

С номером газеты можно вновь познакомиться в Самарской государственной филармонии, Академическом театре оперы и балета, Академическом театре драмы имени М. Горького, СамАрте, Самарском театре кукол, театре кукол «Лукоморье», театрах «Камерная сцена» и «Самарская площадь», Волжском народном хоре, Доме актера имени М. Г. Лазарева, Агентстве социокультурных технологий, Доме журналиста, Доме кино, Доме архитектора, Самарском художественном музее, Музее Алабина, Музее Модерна, Литературном музее, галереях «Вавилон», «Виктория» и Nostalie, Музее Эльдара Рязанова, музее «Самара Космическая», Выставочном зале Союза художников, Детской картинной галерее, художественном салоне «Арт-Портал», Грушинском клубе, Пушкинском народном доме, Областной универсальной научной библиотеке, Центральной городской библиотеке имени Н. К. Крупской, Областной юношеской библиотеке, Областной детской библиотеке, Областной библиотеке для слепых, Областном архиве, Центр социализации молодежи, Доме Дружбы народов, Дворце детского и юношеского творчества, Государственном институте культуры, Самарском университете, Академии Наяновой, Самарском музыкальном училище, Самарском колледже культуры, Мэрии города Тольятти, Дворце культуры Новокуйбышевска.

Электронную версию газеты можно найти по адресам: http://sjrs.ru/news/1898/

Автор — Виктор Долонько

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