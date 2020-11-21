Поздравление

21 ноября — Всемирный день телевидения!

Дорогие коллеги! От всей души поздравляю вас с Всемирным днем телевидения!                               

   Умение грамотно преподнести информацию, поднять и раскрыть волнующие людей темы – подтверждение высокого профессионализма сотрудников телевизионной сферы. Ежедневно вы доносите до жителей Самарского региона самые актуальные новости. Быть в авангарде событий – ваше кредо.

Спасибо за самоотдачу, за уважительное отношение к зрителю, за вклад в развитие телевизионной журналистики!

        Искренне желаю творческого вдохновения,  новых проектов, ярких эфиров, здоровья и благополучия!

С уважением, Ирина Цветкова, секретарь Союза журналистов России, председатель Самарского областного отделения СЖР