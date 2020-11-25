В Домжуре состоится вручение Кубка имени Героя Советского Союза В.И. Чудайкина

В четверг, 26 ноября, в Доме журналиста состоится награждение лауреатов общественной награды «Кубок боевой, трудовой и творческой Славы» имени Героя Советского Союза Владимира Ивановича Чудайкина.

Кубок был учрежден в 2019 году МОО «Самарский литературный Центр В. Шукшина», творческим объединением «ЩИТ И ЛИРА» и Самарским городским Советом ветеранов войны и труда.

Награда вручается исполнителям и творческим организациям Самарской области за большую работу по военно-патриотическому воспитанию молодого поколения, сохранению исторической правды и успехи в творческой и производственной деятельности.

Лауреатами Кубка в этом году признаны творческие Союзы Самарской области — журналистов, писателей, композиторов, театральных деятелей. Среди авторов персональных работ награды удостоены член Союза художников И. И. Мельников и члены Союза архитекторов Темников А.Ф. (посмертно) и Темников А.А.

В мероприятии примут участие:

• Геннадий Дмитриевич Матюхин, председатель Самарского межрегионального Центра В.Шукшина;

• Олег Григорьевич Яковлев, член Союза журналистов РФ;

• Владимир Николаевич Пронин, председатель Самарского городского Совета ветеранов;

• Марк Григорьевич Левянт, председатель Самарского отделения Союза композиторов РФ;

• Александр Витальевич Громов, председатель Самарского отделения Союза писателей РФ;

• Александр Владимирович Гальченко, председатель Самарского отделения СТД РФ;

• Иван Иванович Мельников, член Союза художников РФ;

• Антон Александрович Темников, член Союза архитекторов РФ;

• Елена Анатольевна Абкина, руководитель пресс-службы Самарского областного отделения СЖР.

Приглашаем СМИ принять участие в мероприятии!

Аккредитация по тел.:

332-68-39 — Абкина Елена

spress@samtelecom.ru

О Герое Советского Союза Владимире Чудайкине:

Владимир Иванович Чудайкин родился 24 февраля 1925 года в деревне Поповка Темниковского района в семье мордовских крестьян. В 1941 году Чудайкины переезжают в Куйбышев, и Владимир Иванович встречает начало войны, работая слесарем-сборщиком на 18 авиационном заводе. В апреле 1944 года попадает в ряды действующей армии, скрыв заводскую бронь и комсомольский билет. В ноябре 1944 года, после окончания курсов, он попал на фронт в 9 танковый корпус и служил заряжающим в танке 23 танковой бригады. За время войны сменил три экипажа и три танка.

1 мая 1945 года танк сержанта Чудайкина двигался впереди наступающих подразделений, уничтожая огневые точки противника вблизи здания рейхстага. Во время боя другой прорвавшийся вперед танк был подбит, мешая продвижению машины Чудайкина. Тогда сержант молниеносно покинул свой танк, помог экипажу горевшего танка выбраться из машины и потушить пожар, а затем эвакуировал поврежденную машину с поля боя. Во время этих действий Владимир Иванович был ранен и контужен, но продолжил бой, обеспечивая огнем своего танка продвижение пехоты.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашисткими захватчиками старшине Чудайкину Владимиру Ивановичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда».

После окончания войны, до 1950 года, Владимир Иванович продолжил службу в Вооруженных Силах СССР. После демобилизации пришел работать на Куйбышевский металлургический завод имени В.И.Ленина, где проработал около 40 лет. Владимир Иванович долгие годы возглавляет Совет ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов Кировского района Самары, и является одним из самых активных ветеранов в Самаре. Удивительно, в свои 92 года Владимир Иванович постоянно участвует в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения, рассказывает школьникам, студентам о военном времени.

Владимир Иванович награжден Почетным знаком Самарской Губернской Думы «За служение закону», почетным знаком Думы городского округа Самара «За заслуги перед городским сообществом». Имя героя носит средняя школа № 150 Кировского района города Самары.