Туристский информационный центр запускает зимнюю версию проекта «Поехали!» для журналистов и блогеров

2 декабря 2020 года на территории Самарской области стартует второй этап реализации проекта «Поехали!», организованном департаментом туризма министерства культуры Самарской области.

Пресс-туры в рамках зимней версии проекта «Поехали!» будут проходить каждую среду до самой весны. Проект направлен на активизацию туризма на территории Самарской области, популяризацию внутреннего туризма и привлечение жителей из других регионов Российской Федерации. Посредствам осуществления пресс-туров с участием представителей средств массовой информации и блогеров жителям региона расскажут, куда можно будет отправиться на отдых этой зимой. В планах развития регионального туризма – популяризация уже существующих маршрутов и открытие новых.

В ходе мероприятий журналистов, фотографов и блогеров познакомят с уникальными туристическими маршрутами, во всей красе демонстрирующими природное и культурное богатство, туристско-рекреационный потенциал региона.

Стартует зимний этап «Поехали!» с «космического» тура. Представителей СМИ познакомят с «космическими» музеями и их зимними предложениями, гостиницами с тематическими номерами, зимней программой деловых и спортивных площадок, в том числе «Самара-Арены». В рамках туров запланированы выезды на горнолыжные комплексы, участники покатаются на собаках, посетят страусиную ферму, зайдут за кулисы театра, станут туристами промышленной и гастрономиической сферы, займутся зимними видами спорта.

По материалам: https://m.vk.com/wall-199507773_73?

Автор фото — Олег Кирюшкин, член Фотообъединения СОО СЖР.