В Самаре открылся центр телемедицины для консультации больных с COVID-19

В тестовом режиме центр телемедицины запустили еще 20 ноября. Сейчас работа уж полностью выстроена. Клиники медуниверситета организовали технический процесс у себя в корпусе. Видео-звонок проходит по защищенному каналу. А Министерство здравоохранения Самарской области проводит работу по обеспечению мобильных бригад современными гаджетами, по которым они связываются с центром телемедицины.
Во многих случаях специалисты мобильной бригады справляются самостоятельно, но есть такие ситуации, когда необходим совет опытных коллег. Например, у пациентки подтвержденный ковид-19. Болезнь протекает в легкой форме. Но есть важное обстоятельство — 25-ая неделя беременности, плюс — хронический бронхит. Как действовать в такой ситуации?
Сейчас в самарский центр телемедицины принимает не один десяток видео-консультаций. Работает с 10 до 18 часов, но при необходимости он может перейти на круглосуточный график.
«Идет работа от двух поликлиник: 15 -ой и 1-ой. Сейчас я знаю, мобильные бригады создаются во всех лечебных учреждениях области. Поэтому, я думаю, звонков будет достаточно», — рассказал ГТРК «Самара» руководитель телемедицинского центра клиник СамГМУ Виталий Купаев.
Ректор СамГМУ, профессор РАН Александр Колсанов отметил, что сейчас очень правильно расставлены акценты — «тяжелые» пациенты лечатся в госпиталях, а пациенты с легким течением болезни проходят лечение на дому.
«Но их мы ни в коем случае не должны бросать. Помогать — это по-самарски», — подчеркнул ректор.
Работа центра телемедицины позволяет экономить время и это крайне важно в условиях пандемии.
https://www.youtube.com/watch?v=Ed8_RcNAyPg&feature=emb_logo