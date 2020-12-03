В Домжуре прошла презентация исторического романа

В Доме журналиста 3 декабря состоялась презентация нового исторического романа Дмитрия Агалакова «Ордынский волк. Самаркандский лев».

Информационную поддержку мероприятию оказало Самарское областное отделение Союза журналистов России.

Как рассказал Дмитрий Агалаков, его роман посвящен великому противостоянию двух гигантов Средневековья — грозного среднеазиатского завоевателя эмира Тимура и хана Золотой Орды Тохтамыша.

«Страшные по жестокости походы эмира Тимура оставляли за собой в Азии такие кладбища, какие не оставляли даже походы Чингисхана. Но если бы не фантастическая гордыня и преступная неблагодарность Тохтамыша по отношению к своему благодетелю, никогда бы правитель Мавераннахра не ворвался на территорию Золотой Орды и не уничтожил бы ее. Именно походы Амира Тимура, как его величали подданные, или «Тамерлана», «Железного Хромца», как его прозвали враги, против вероломного хана Тохтамыша и открыли в будущем перспективу освобождения Руси от татаро-монгольского ига».

Дмитрий Агалаков – член Союза писателей России, автор более пятидесяти книг, написанных в разных жанрах: исторический роман, детектив, фантастика и др. Около двадцати лет автор сотрудничает с московским издательством «Вече», его романы выходят в издательствах «Эксмо» и «Гелеос».

В Самаре Дмитрий Агалаков известен по авторской литературно-исторической серии «Лидеры Самарского края». Книги этой серии выходили по губернским и городским грантам в области культуры и искусства. За эту серию Дмитрий был награжден губернаторской премией и литературной премией им. Эдуарда Кондратова, а также грамотами от самарского правительства.

Новостной сюжет с презентации книги в Доме журналиста смотрите совсем скоро на канале Самара ГИС!