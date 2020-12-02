«Свежая газета. Культура» — читайте новый номер!

В четверг, 2 декабря, выходит в свет очередной номер «Свежей газеты. Культуры» (№ 23, от декабрь 2020 г. ) . Центром художественной – в широком смысле – жизни Самары стал на прошедшей недели Самарский художественный музей. И не столько потому, что состоялось долгожданное открытие «Дней Эрмитажа в Самарской области», а потому, что первым из событий «Дней» стало «Явление «Квадрата» Самаре» – так назвала свою первополосную (с переходом вовнутрь) статью Татьяна ПЕТРОВА. Воздержусь от спойлеров – текст конгениален событию, как собственно привозу «иконы ХХ века», так и перформанса, разыгранного вокруг нее с помощью Марии и Дмитрия Храмовы. Кстати, в тексте Татьяны Анатольевны впервые содержится максимально приближенная к достоверности информация об истории «самарского» «Черного квадрата». Это я как непосредственный участник событий четверть вековой давности пишу. Ближе пока не получится: живы большинство участников события.

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А наиболее интенсивная жизнь – по-прежнему на театральных подмостках.

Ольга КРИШТАЛЮК побывала на концертном исполнении «Любовного напитка» Гаэтано Доницетти в Академическом театре оперы и балета – «Секреты оперного эликсира».

После показа в Новокуйбышевске «Скрипки Ротшильда» в постановке Камы Гинкаса и Московского ТЮЗа мы все-таки решили не высказываться об этом блестящем спектакле, но который за 15 лет, прошедших после премьеры, успели разобрать по движениям, а попросили Александра ИГНАШОВА поговорить с исполнителем одной из главных ролей, к тому же связанному с Самарским краем фактом своего рождения – «Игорь Ясулович: «Счастье не в том, что тебя все знают…»

Назначенный «Вездесущим на прошлой неделе» ИГНАШОВ побывал и на премьере «самарского мюзикла» (!) «Безымянная звезда» Михаила Себастиана в самарском молодежном драматическом театре «Мастерская» (Звездный след – сон ли это или нет?»).

Газета посчитала необходимым проинформировать о самарских номинантах «Золотой Маски», а это оказывается не только Самарский академический театр оперы и балета и новокуйбышевская «Грань».

Но главное театральное событие – завершающийся в тольяттинском «Колесе» фестиваль «Театральный круг» (Анна ЛУКЬЯНЧИКОВА – «Круг, или Искусство договариваться»), открывшийся в день 80-летия создателя театра и фестиваля Глеба Борисовича Дроздова.

В этом же номере – диалог Александра ИГНАШОВА с вдовой Мастера – «Наталья Дроздова о Глебе Дроздове», и материал об открытии в Тольяттинском краеведческом музее – нового зала – «Сатурн» – экспозиции «ХХ век: Ставрополь – Тольятти», значимую часть которого занимают подаренные музею личные вещи Дроздова.

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Юбиляров на стыке ноября и декабря – множество. Юбиляров замечательных! Маргарита ПЕТРОВА, вернувшаяся на «игровое поле» «Свежей» замечательно поговорила с одной из «юбилярш» – «Линия судьбы Ольги Шебуевой».

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР с Валерием БОНДАРЕНКО при посредстве Юлии АВДЕЕВОЙ поговорили «О Куперберге и личном острове свободы, когда всё летит в тартарары». Юбиляра для того не привлекали.

Руководитель отдела хранения Самарского художественного музея Руфия САЛИХОВА напомнила о 110-летии уже, к сожалению, полузабытого самарского художника – «Олег Карташёв о главной улице России».

А Игорь ВОЩИНИН – о 100-летии Дейва Брубека – «Джазмен с калифорнийского ранчо».

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Но начало календарной зимы славно не только блистательными юбилярами. Это и школа искусств «Радуга», «самоудаленно» празднующая свое 30-летие (Татьяна ГРУЗИНЦЕВА, «Школа – это единомышленники»), и СамАрт, перенесший торжества к своему 90-летию на лето 2021-го, а потому у нас появилась возможность «вытащить» воспоминания из лидерах вечно юного театра. Новый мемуарист – Юрий ДОЛГИХ: «Замахнулись на Копита».

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Конкуренцию соскучившимся по «живой» работе людям театра концкуренцию неожиданно составила Областная универсальная научная библиотека, устроившая грандиозный фестиваль «Писатель в библиотеке». Явление звёзд Самаре оффлайн – Александр Архангельский, Алексей Сальников, Даниэль Орлова, Роман Сенчин… И это только начало. Читайте впечатления Юлии АВДЕЕВОЙ.

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В номере мы завершаем публикацию «трилогию» Валентины ЧЕРНОВОЙ о выставке «Передвижники: образ эпохи» в Самарском художественном музее и публикуем рассказ Виктории ТРИФОНОВОЙ о художественной фотографии. Каждую неделю в Самаре открывается какая-нибудь интересная фотовыставка. На этот раз место действия – Музей Модерна, экспоненты – японские фотографы, музеи и частные собиратели артефактов, связанных с культурой Японии, выставка – «Старинная японская фотография» («К вам, белые хризантемы…»).

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О музыке в этом номере приходится говорить в прошлом и будущем временах.

Сегодня – сорок дней, как нет с нами Натальи Анатольевны ЭСКИНОЙ. Мы публикуем один из ее неопубликованных текстов из редакционного портфеля – «На носу и у порога».

Дмитрий ДЯТЛОВ рассказывает об искусстве замечательной молдавской скрипачке – «Патриция Копачинская: «Никто не имеет права стоять между мною и композитором!» В этом же номере – информация о вышедшей в свет книга нашего Дмитрия Алексеевича – «В городском саду играет…» О самарских страницах истории духовой музыки.

В Тольяттинской филармонии начал активную деятельность камерный зал (Анна ЛУКЬЯНЧИКОВА, «Камерный для камераты»).

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На полосах «Память Культуры» – объемная статья Александра ЗАВАЛЬНОГО «Чехи и Самара». Здесь же и его очерк о Николае I из цикла «Самара в их жизни».

Татьяна ЖУРЧЕВА представляет собранную Александром Калмыковым книгу писем своего родственника, участника Великой Отечественной войны Андрея Комана «Я вернусь в этих письмах с войны…» Вокруг сохранившихся писем разворачивается история целого рода («Уроки минувшего века в очень личном изложении»).

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На развороте «Культура vs Наука» – диалог Светланы ВНУКОВОЙ и практикующего психиатра и популярного блогера Максима Малявина «Психиатрия. Попытка деконструкции», а также колонки Германа ДЬЯКОНОВА в циклах «Парадигмы» («Штандартенфюрер Альцгеймер, преступник») и «Законы и порядок» («Экспертами не рождаются, их программируют»).

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Наши «нетленки». Витальный оптимизм Зои КОБОЗЕВОЙ вылился в эссе «Хлебные крошки». «Поиски жанра» привели Леонида НЕМЦЕВА привели к анализу фильма Лукино Виксконти «Смерть в Венеции» – «Всплеск в Венеции». Смотритель Факультета ненужных вещей Михаил ПЕРЕПЕЛКИН продолжает препарировать культуру современных студентов – «Негрубо говоря». Сергей ГОЛУБКОВ продолжил публикацию своих социолого-литературоведческих исследователей – «Человек среди зримых и виртуальных стен». А Татьяна РОМАНОВА предлагает знатокам русского языка обратить внимание на «Живые» глаголы Ильфа и Петрова».

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Для оптимистов в газете – множество новостей; две полосы «Самарских премьер»; «Книжная полка» самых разных non fiction`ов; приглашения «Смотреть вместе» («Соль слёз» – Олег ГОРЯИНОВ), «Читать вместе» («Невеселые сказки» – Константин ПОЗДНЯКОВ) и бороться с бессонницей («Бессонница. Гомер?» – Герман ДЬЯКОНОВ).

Содержательного чтения!

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С номером газеты можно вновь познакомиться в Самарской государственной филармонии, Академическом театре оперы и балета, Академическом театре драмы имени М. Горького, СамАрте, Самарском театре кукол, театре кукол «Лукоморье», театрах «Камерная сцена» и «Самарская площадь», Волжском народном хоре, Доме актера имени М. Г. Лазарева, Агентстве социокультурных технологий, Доме журналиста, Доме кино, Доме архитектора, Самарском художественном музее, Музее Алабина, Музее Модерна, Литературном музее, галереях «Вавилон», «Виктория» и Nostalie, Музее Эльдара Рязанова, музее «Самара Космическая», Выставочном зале Союза художников, Детской картинной галерее, художественном салоне «Арт-Портал», Грушинском клубе, Пушкинском народном доме, Областной универсальной научной библиотеке, Центральной городской библиотеке имени Н. К. Крупской, Областной юношеской библиотеке, Областной детской библиотеке, Областной библиотеке для слепых, Областном архиве, Центр социализации молодежи, Доме Дружбы народов, Дворце детского и юношеского творчества, Государственном институте культуры, Самарском университете, Академии Наяновой, Самарском музыкальном училище, Самарском колледже культуры, Мэрии города Тольятти, Дворце культуры Новокуйбышевска.

Электронную версию газеты можно найти по адресам: http://sjrs.ru/news/1898/

Автор текста — Виктор Долонько