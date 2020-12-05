Он сказал: «Поехали!» Журналисты отправились по «космическим» достопримечательностям

На этой неделе состоялся первый пресс-тур зимней версии проекта “Поехали!”. Тур был посвящён космической тематике. Представители СМИ, среди которых были члены Фотообъединения областного Союза журналистов, побывали в интереснейших местах нашего города, представляющих космическую тематику: музейно-выставочном центре “Самара Космическая” и Музее авиации и космонавтики. Прошлись с экскурсией по гостинце “Самара”, оформленной в космическом стиле, попробовали “космический” обед и посетили стадион “Самара Арена”, где во всю готовятся площадки с зимней программой.
Организатором пресс-тура является Департамент турима Министерства культуры Самарской области, информационную поддержку проекту «Поехали! Зимний отдых в Самарской области» традиционно оказывает Самарское областное отделение Союза журналистов России.
Зимние выезды будут проходить каждую неделю на протяжении всей зимы 2020–2021гг, по средам. Проект направлен на активизацию внутреннего и въездного туризма на территории Самарской области, продвижение доступных, комфортных и безопасных туристических маршрутов региона. Фотографам и журналистам он позволит расшить знания о туристических достопримечательностях Самарской губернии.
Первые репортажные фотографии с пресс-тура прислала Людмила Грибцова, член Фотообъединения СОО СЖР.
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