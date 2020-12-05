Приглашаем в пресс-тур в Деревню ездовых собак и в резиденцию Деда Мороза!

8 декабря состоится второй пресс-тур в рамках проекта «Поехали! Зимний отдых в Самарской области» в резиденцию Деда Мороза и деревню ездовых собак. В проекте участвуют Самарское областное отделение Союза журналистов России и Фотообъединение СОО СЖР.

Организатор — департамент туризма министерства культуры Самарской области. Поддержку оказывает департамент информационной политики Администрации Губернатора Самарской области.

В этот раз маршрут выстроится к гостевому комплексу «Ранчо», где состоится официальное открытие резиденции Деда Мороза — первая и единственная в Самарской области. Помимо торжественной части участников поездки ожидают театрализованное представление, развлекательная программа с аниматорами, мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек.

Далее участники пресс-тура направятся в деревню ездовых собак «Серебро Севера», где их ожидает интерактивная программа «Аляска ближе, чем вы думали!», видео-экскурсия в историю и мир ездовых собак, экскурсия в профессиональный питомник, мастер-класс по ездовому снаряжению и выход группы участников тура на упряжках, самостоятельное изготовление северного оберега и ужин в лучших традициях каюрской кухни… Каждый найдет себе занятие по душе!

Приглашаются представители СМИ (журналисты, блогеры, фотографы)!

Для аккредитации и участия в пресс-туре необходимо до 15:00 07 декабря 2020 года направить информацию: (Телеканал/издание/блог (со ссылкой на блог), Ф.И.О., телефон и e-mail) на электронную почту depturpressa@mail.ru. На каждого представителя СМИ форма заявки заполняется отдельно (форма прилагается)!

Контактные данные:

Наталья Федоровна Антонова – пресс-секретарь департамента туризма министерства культуры Самарской области.

Телефон: 8 (927) 751-74-92; depturpressa@mail.ru

ПРОГРАММА:

8.50 — Сбор участников 08 декабря в 09:00 на парковке возле входа в департамент туризма министерства культуры Самарской области (г. Самара, Волжский проспект, 19).

09.00 – выезд от департамента туризма министерства культуры Самарской области (Волжский проспект, 19)

11.00 – ГК «Ранчо» официальное открытие резиденции Деда Мороза — первая и единственная в Самарской области (г. Тольятти, с. Нижнее Санчелеево, ул. Солнечная, 3). Открытие, сказка, презентация зимней программы

13.30 – Деревня ездовых собак «Серебро Севера» (Самарская область, Ставропольский район, Ягодинское лесничество, 8а) (рядом с ДОЛ «Спартак»). Большая презентационная программа с несколькими площадками, предложения для отдыха зимой.

18.30 – возращение в Самаре, прибытие к департаменту туризма министерства культуры Самарской области (Волжский проспект, 19).

Пресс-туры в рамках «Поехали! Зимний отдых в Самарской области» осуществляются каждую неделю на протяжении всей зимы 2020-2021 годов. Проект направлен на активизацию туризма на территории Самарской области, популяризацию внутреннего туризма и привлечение жителей из других регионов Российской Федерации.