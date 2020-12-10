В Госдуме обсудили «Правовые гарантии работы журналистов»

В Госдуме прошло расширенное заседание Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи «Правовые гарантии работы журналистов». В мероприятии, организованном по инициативе Союза журналистов России, приняли участие представители журналистского сообщества, представителей различных ветвей власти, правоохранительных органов, эксперты в области законодательства о СМИ. Заседание проходило как в офлайн, так и в онлайн формате.

Заседание открыл председатель профильного Комитета Госдумы Александр Хинштейн, поблагодаривший коллег за готовность обсудить предложенные депутатом Дмитрием Вяткиным поправки в закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» в части, касающейся работы журналистов.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв в своём вступительном слове подчеркнул обеспокоенность отрасли рядом формулировок законопроекта, напомнив, что приоритет СЖР — обеспечение неотъемлемого права на свободу слова и свободу распространения информации.

В.Соловьёв, в частности, подверг сомнению такую формулировку законопроекта, как «отличительный признак» журналиста, заметив, что этот термин уместен, скорее, в биологии, нежели в журналистике. Глава СЖР призвал коллег к широкому обсуждению всех положений законопроекта и отметил, что Союз журналистов России примет в таком обсуждении самое активное участие.

Автор поправок, депутат Дмитрий Вяткин согласился с необходимостью дискуссии по законопроекту и заявил, что основная цель законопроекта в части работы журналистов— создание более чётких критериев работы представителей СМИ на массовых мероприятиях без ущемления права на свободу слова.

Заместитель министра, статс-секретарь МВД Игорь Зубов отметил, что МВД выступает за открытый общественный диалог по данному вопросу. При этом И.Зубов высказался за унификацию «единого знака» журналистов, работающих на разного рода массовых акциях, напомнив, что, по практике, представителям правоохранительных органов часто трудно идентифицировать представителя СМИ из-за недостаточно чётких критериев.

Председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, со своей стороны, сослался на московский опыт взаимодействия журналистов и полиции, когда действовала так называемая «пресс-карта», снабжённая согласованными отличительными признаками.

На расширенном заседании Комитета также выступили ректор Федерального учреждения «Академия Медиаиндустрии, директор Центрального дома журналиста Вячеслав Умановский, замминистра Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Бэлла Черкесова, заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов и многие другие.

Подводя итог обсуждения, Александр Хинштейн и Владимир Соловьёв ещё раз поблагодарили участников заседания за высказанные предложения и призвали к дальнейшей широкой дискуссии по данному вопросу с привлечением представителей журналистского сообщества и различных ветвей власти.