Студия программы «Самарская полиция. Закон и порядок» меняет формат.

10 декабря в студии программы «Самарская полиция. Закон и порядок» пройдут ДВА прямых эфира на актуальную тему кибербезопасности и противодействия преступлениям, совершаемым в сфере IT-технологий.

Ведущим прямых эфиров с площадки социальной сети Вконтакте и Инстаграма будет наш давний друг и опытный стример Ольга Кардашевская — Рыбалко – представитель Общественного совета при областном главке.

В качестве эксперта приглашен заместитель начальника отдела по раскрытию общеуголовных мошенничеств и имущественных преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области подполковник полиции Алексей Елизаров, который ответит на актуальные вопросы: «Как не стать обманутыми кибермошенниками?», «Распространённые схемы злоумышленников» и «Как не дать себя обмануть, что делать, если попались в «сети» злоумышленников?»,

Не упустите возможность узнать много полезной информации о том, как обезопасить себя и своих близких!

Заходите на официальные аккаунты социальных сетей ГУ МВД России по Самарской области в Вконтакте и Инстаграме 10 декабря в 14:30, смотрите прямые эфиры и обязательно задавайте интересующие вас вопросы!

https://www.facebook.com/GUMVD163/photos/a.1490306827648798/3800400213306103/