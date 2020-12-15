Сегодня День памяти погибших журналистов

15 декабря — День памяти погибших журналистов. В скорбном списке погибших сотрудников СМИ имена наших земляков, членов областного Союза журналистов. «С печалью мы вспоминаем сегодня коллег, безвременно ушедших из жизни. — отметила Ирина Цветкова, секретарь Союза журналистов России, председатель Самарского областного отделения СЖР, - Они с честью исполняли свой долг, словами и поступками подтверждая значимость профессии журналиста. Их имена всегда будут ориентиром для тех, кто стремится к высокому профессиональному уровню».



Погибшие журналисты при исполнении профессиональных обязанностей (с 1993 г.)

Погибший в горячей точке: Долгих Владимир Анатольевич – журналист «Солдат Отечества».

Погибшие от рук убийц:

- Уланов Андрей Николаевич, редактор газеты «Тольятти сегодня», г. Тольятти (1995);

- Лапин Николай Петрович, редактор газеты «Все обо всем», г. Тольятти (13.01.1997);

- Иванов Сергей Анатольевич, директор телеканала «Лада ТВ», г. Тольятти (03.10.2000);

- Логинов Сергей Викторович, гл. редактор телеканала «Лада ТВ», г. Тольятти (03.11.2000);

- Иванов Валерий Сергеевич, гл. редактор газеты «Тольяттинское обозрение», г. Тольятти (30.04.2002);

- Сидоров Алексей Владимирович, гл. редактор газеты «Тольяттинское обозрение», г. Тольятти (09.10.2003).

Трагически погибшие:

- Сорочан Александр Николаевич, г. Тольятти (1993г.);

- Чумаш Римма Александровна, корреспондент газеты «Волжская заря» (1996 г.);

- Саблуков Алексей Николаевич, редактор газеты «Исаклинские вести» (1998 г.);

— Мануйлова Наталья, самарский издатель (погибла в автокатастрофе в декабре 1998 г.)

- Неверова Валентина Львовна, гл. редактор газеты «Право» (пожар в УВД Самарской области (11.02.1999 г.);

- Липовский Виталий Иванович, пенсионер (бытовое убийство (1998 г.);

- Замана Людмила Николаевна, журналист газеты «Навигатор» (бытовое убийство (10.02.1998 г.).

— Кейлин Владимир Михайлович, спортивный журналист и телеведущий ТРК «СКАТ-ТНТ» (автокатастрофа 29.08.2014 г.).

Светлая память нашим товарищам!

День памяти, который ежегодно отмечается 15 декабря, был учрежден 11 декабря 1991 года Союзом журналистов России после того, как в сентябре 1991 года в Югославии погибли корреспондент российского телевидения Виктор Ногин и оператор Геннадий Куренной.