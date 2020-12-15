«Ловчий плюс» и «Спин-спорт» — третий пресс-тур проекта «Поехали!»

16 декабря самарские журналисты и блогеры отправятся в третий зимний пресс-тур проекта «Поехали!». Вместе со всеми осваивать зимние активности будут члены Фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России.

Организатор пресс-тура — департамент туризма министерства культуры Самарской области при поддержке департамента информационной политики Администрации Губернатора Самарской области. Самарское областное отделение СЖР оказывает информационное содействие, Фотообъединение СОО СЖР — творческое.

В этот раз представители СМИ побывают в стрелковом комплексе «Ловчий плюс», где познакомятся с полным арсеналом стрелкового комплекса и займутся стендовой стрельбой из спортивного ружья по тарелкам, а также практической стрельбой из карабина АК-47.

Поле стрелкового комплекса гости направятся в парк отдыха «Спин-спорт», где состоится презентация зимней программы парка и катание на тьюбингах, а затем в клуб семейного отдыха «Подснежник», чтоб познакомиться с услугами спортивно-оздоровительного комплекса.

ПРОГРАММА ПРЕСС-ТУРА

10:25 — сбор участников на парковке возле входа в здание департамента туризма министерства культуры Самарской области (г. Самара, Волжский проспект, 19).

10:30 – отъезд в Тольятти.

12:00 –стрелковый комплекс «Ловчий Плюс», презентация комплекса и зимней программы, (г. Тольятти, мр-н Жигулевское море, ул. Коваленко 73)

15:00 – Парк отдыха «Спин-спорт», презентация комплекса и катание на баллонах (г. Тольятти, Портпоселок, Комсомольское ш. 28). Горнолыжные трассы с подъемниками и искусственным освещением, катание на баллонах для детей и взрослых

16:45 – Клуб семейного отдыха «Подснежник» (г. Тольятти, Комсомольское шоссе, д.62). Ознакомительный осмотр территории комплекса.

18:30 –приезд в Самару (департамент туризма министерства культуры Самарской области (Волжский проспект, 19)

Приглашаем к участию в пресс-туре представителей СМИ!

Для аккредитации и участия в пресс-туре необходимо до 16:00

15 декабря 2020 года направить информацию (Телеканал/издание/блог (со ссылкой на блог), Ф.И.О., телефон и e-mail) на электронную почту depturpressa@mail.ru. На каждого представителя СМИ форма заявки заполняется отдельно (форма прилагается)!

Контактные данные: Наталья Федоровна Антонова – пресс-секретарь департамента туризма министерства культуры Самарской области. Телефон: 8 (927) 751-74-92