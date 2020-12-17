Поступки, достойные признания

В Кинель-Черкасском районе состоялось награждение лауреатов XXIII губернской общественной акции «Благородство».

Губернская общественная акция «Благородство» на протяжении 23 лет выявляет имена неравнодушных, сострадательных людей, героев нашего времени, чьи благородные поступки достойны народного признания и подражания. Организаторами акции выступают Самарское областное отделение Союза журналистов России и Ассоциация творческих союзов Самарской области. В этом году лауреатами стали четыре представителя Кинель-Черкасского района. Церемония награждения прошла 14 декабря в районном Доме культуры.

В 2020 году акция проходит под девизом «Творим добро вместе!». Мужество людей разных профессий, добровольческие и волонтерские движения, спасение жизней… – все это нашло отражение в акции «Благородство». В оргкомитет поступило более 200 заявок, из которых 49 получили наибольшее число голосов. Лауреаты определились в 14 номинациях: «Добровольчество», «Забота и милосердие», «Творим добро вместе!», «Волонтеры», «Память», «Созидание», «Спасение», «Усыновление», «Благотворительность», «Меценат», «Люди в погонах», «Мужество», «Донор», «Преодоление».

* * *

Признания в акции удостоилась супружеская чета Виктора Николаевича и Елены Вениаминовны Егориных из села Чернов­ка. На свои сбережения они возвели в прошлом году в селе часовню-храм Николая Чудотворца, куда с открытой душой потянулись верующие. Сельчане собираются здесь на службы, приходят причаститься. Важность этого события для Черновки выразилась в бесконечной благодарности земляков в адрес семьи Егориных.

* * *

С.П.Сомов известен в своем родном селе Вольная Солянка и Кинель-Черкасском районе не только как успешный фермер, но и щедрый меценат и человек с большим и добрым сердцем. На протяжении многих лет он поддерживает школу, детский сад, культурно-досуговый центр и не остается равнодушным к землякам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В прошлом году он помог погорельцам отремонтировать крышу. В этом году приобрел бытовую технику для нужд детского сада. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Сергей Петрович установил новый памятник воинам-землякам, погибшим в годы ВОВ.

* * *

Под надежным крылом главы ООО СХП «Хвалынское» А.И.Парамонова находятся все социальные объекты Муханова. Благодаря его неравнодушному участию в прошлом году в сельской школе установили новые пластиковые стеклопакеты, а на месте обветшавшего деревянного ограждения появилось новое, металлическое. За счет спонсорских средств Александра Ивановича школьники занимаются в обновленном спортзале, а в детском саду «Чебурашка» отремонтировано крыльцо. С его помощью решен давний злободневный вопрос – заменена кровля и обветшавшие окна ФАПа.

Он поддерживает многие крупные, в том числе культурные, мероприятия в селе и выступает постоянным спонсором спортивных состязаний. Вообще, участие этого человека в развитии спорта и поддержке юных спортсменов заслуживает отдельного внимания. А.И.Парамонов спонсирует футбольную команду «Хвалынь» и секцию бокса. Благодаря чему юные футболисты имеют новую форму и возможность выезжать на соревнования за пределы района.

Подарком присутствующим стал концерт «Таланты земли Самарской» с участием ведущих самарских артистов и творческих коллективов, организованный областной организацией Союза композиторов России, проведенный с учетом требований Роскомнадзора.

Автор — Н.ГЛАЗКОВА.

Из материалов газеты «Трудовая жизнь»