В Доме журналиста состоится награждение лауреатов Акции «Благородство»

Уважаемые коллеги!

18 декабря в конференц-зале Дома журналиста состоится подведение итогов XXIII губернской общественной Акции «Благородство» и награждение лауреатов Акции.

Приглашаем СМИ на мероприятие!

Организаторы – Самарское областное отделение Союза журналистов России и Ассоциация творческих союзов Самарской области.

Начало – в 14.00.

Место проведения: г.Самара, ул. Самарская, 179, Дом журналиста.

Программа:

13.30 до 14.00 – регистрация (холл 1-го этажа)

14.00 – 15.00 – церемония награждения (конференц-зал)

15.00 – 15.30 – пресс-подходы, интервью с лауреатами, организаторами, членами общественного совета акции

В мероприятии принимают участие председатель общественного совета акции «Благородство», первый зам. руководителя департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области, руководитель управления по взаимодействию с органами военного управления и Российским казачеством Валерий Сергеевич Яковлев и сопредседатель общественного совета, доцент кафедры травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии СамГМУ Михаил Михайлович Федосеев и др.

Дипломы лауреатов акции в этот день получат 13 жителей г.о. Самары. Награждение остальных лауреатов будет проходить в их родных городах и районах в течение декабря.

В 2020 г в общей сложности было подано более 200 заявок. Лауреатами акции этого года стали 59 жителей Самарской области и три общественные организации в номинациях: «Добровольчество», «Забота и милосердие», «Творим добро вместе», «Волонтеры», «Память», «Созидание», «Спасение», «Усыновление», «Благотворительность», «Меценат», «Люди в погонах» им. Александра Сенопальникова, «Мужество», «Донор», «Преодоление» им. Гакиля Сагирова.

Приглашаем СМИ на мероприятие!

Аккредитация по электронной почте spress@samtelecom.ru или по телефонам: 8(846) 332-68-39; 8-917-19-00-20 ( Абкина Елена, руководитель пресс-службы СООСЖР)

В заявке необходимо указать название организации (СМИ), Ф.И.О., должность, телефон контакта, адрес электронный почты.

Во время мероприятия необходимо соблюдать дистанцию и масочный режим!