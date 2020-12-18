Скончалась Ольга Арянина. Нужны средства на похороны

Коллеги, с прискорбием сообщаем, что 15 декабря 2020 г. в возрасте 68 лет скоропостижно скончалась член Союза журналистов России Арянина Ольга Борисовна. Так случилось, что у Ольги Аряниной нет родных, и похоронами заниматься некому. Журналисты хотят помочь в сборе средств на похороны…





Было предложено перечислять деньги для похорон на карту Татьяны Самойловой 2202 2003 1582 6964, карта Сбербанка привязана к номеру телефона 89608323302. Отчет о поступлениях и расходах будет публиковаться в Фейсбуке на странице Татьяны https://www.facebook.com/tisamoylova/posts/4029250890442016?comment_id=4029801137053658&reply_comment_id=4029958450371260¬if_id=1608286986948994¬if_t=mentions_comment&ref=notif

Принять участие в сборе средств и организации похорон может любой желающий.

Друзья, в память об Оле сделаем так, чтоб в свой последний путь она ушла достойным образом!