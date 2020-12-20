Подарки ветеранам

Звонок в дверь. На пороге – розовощекий крепыш в маске: «Примите и распишитесь! Это вам подарок от Союза Журналистов России!». И подает объемистую коробку, а в ней – конфеты, чай, красивые пачки с крупами, печенье, консервы…

В эти предновогодние дни ветераны Самарской областной организации Союза Журналистов принимают праздничные подарки. Такое внимание дорогого стоит, особенно сейчас, когда, по известным причинам, лишний раз не следует покидать квартиру.

Забота о ветеранах прессы всегда в центре внимания Союза Журналистов. Нам есть что вспомнить. Это и регулярные веселые чаепития в уютном особнячке на Самарской, и активное участие в Рождественских встречах, которые проводит Фонд милосердия и здоровья, и концерты хористов Самарской семинарии накануне знаменательных праздников. И многое другое.

Забота о ветеранах – это и активное привлечение их к творческой деятельности. Наши коллеги выступают перед студентами Госуниверситета, будущими журналистами, и перед школьниками с рассказами о своей профессии. Мы активно контактируем с библиотеками. Например, на полках Областной научной универсальной библиотеки красуются книги, написанные журналистами и подаренные читателям. Такие же подарки сделаны и кафедре теории и журналистики университета, Самарской городской библиотеке.

Приятно получать подарки, приятно и дарить. Самарские ветераны прессы благодарны Союзу Журналистов России и областной организации СЖР за помощь и поддержку.

Александр ЛАВРИК, председатель Совета ветеранов Самарской областной организации Союза Журналистов России