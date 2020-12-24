Читайте предновогодний номер «Свежей газеты. Культуры»

В отсутствие эстетических достижений, большее, чем обычно, место отдано вопросам футурологии и социологии культуры. Об этом Светлана ВНУКОВА беседует с руководителем Фонда социальных исследований доктором социологических наук Владимиром ЗВОНОВСКИМ («Будущее? Оно уже здесь»). Об этом же реплика Германа ДЬЯКОНОВА «Индекс вашей личности равен…».

О будущем говорили и на рабочей группе Госсовета по направлению «Культура» («Навстречу Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России – единой командой»), и на региональном Совете по культуре и искусству при губернаторе («Культурное сердце России»– ключевое звено имиджа региона»).

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В декабре наиболее активно ведут себя музеи и картинные галереи. Выставка «Странствия» в тольяттинском Музее актуального реализма (Анна ЛУКЬЯНЧИКОВА – «Странствия и впечатления»). Итоговая, так к несчастью получилось, выставка самарского живописца Николая Кулебакина в галерее «Новое пространство» (Валентина ЧЕРНОВА – «Путник на тропе странствий и познаний»). Коллективная выставка членов Союза художников (Светлана ШАТУНОВА – «Эхо войны»).

Эпатажный проект московских художников Тани Стрельбицкой и Владимира Амодео в Самарском художественном музее. Размышлениями на эту тему – «Поиски равновесия» – поделился московский арт-критик Игорь ДУДИНСКИЙ, который помимо деятельного участия в издании литературно-художественного альманаха «Мулета» и газеты «Вечерний звон», и работе Международного художественного фонда, еще и папа Валерии Гай Германики.

Выставка к 130-летию знакового самарского архитектора Петра Александровича Щербачёва открывается в Музее Алабина. К ее открытию – очерк «Обаяние таланта» заведующей отделом истории музея Ирины ЛАЗАРЕВОЙ.

Еще одну весточку от «алабинцев» – с «археологических полей» – прислал ученый секретарь музея Дмитрий СТАШЕНКОВ – «История одного открытия», сделанного во время августовских раскопов кургана Светлое Поле в Красноярском районе.

Единственное, пожалуй, неперенесенное театральное событие – фестиваль «Театральный круг» в тольяттинском «Колесе» (Анна ЛУКЬЯНЧИКОВА – «Круг замкнулся, театр продолжается!»).

Всё остальное – юбилеи и воспоминания.

И рассуждения. Игорь ВОЩИНИН – о несовершенстве джазового образования («Джаз и дети»). Анна СИНИЦКАЯ – об опыте работы библиотек в… Новой Зеландии. Благо в библиотечной сети Окленда нашелся филолог ¬ выпускник Самарского университета – «Из жизни антиподов».

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90 лет СамАрту газета продолжает отмечать «Историями с фотографиями». В этом номере – «Чудо свершилось» от Сергея СОКОЛОВА и Елены ПОЛЗИКОВОЙ. А поскольку театр отложил празднование на полгода, то «Истории» продолжаться и в 2021-м.

Как и пролонгированное 80-летие Самарской филармонии. Рассказ о ее истории проложает событием с двойным юбилеем: 30 лет назад состоялся первый молодежный музыкальный фестиваль «Салют, Америка!» (Людмила БЕЛЯЕВА – «Декабрьские вечера в Самаре»).

В начале января – 110-летие театральному художнику Александру Павловичу Васильеву, значительно собрание работ которого хранится в Самарском художественном музее (Ольга БУРОВА – «Человек театра»).

А совсем недавно джазовое сообщество отметило 115-летие выдающего тромбониста Томми Дорси (Игорь ВОЩИНИН – «Джентльмен свинга»).

И наконец, 50-летию шедевра Дэвида Линча – психологической драме «Человек-слон» – посвящено эссе Леонида НЕМЦЕВА «Человек-слон», или Небо в алмастах».

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Это из категории «лонгридов».

Зоя КОБОЗЕВА порадует своих поклонников «Ремесленной грудью». Вадим РЯБИКОВ – культурологическим эссе «Культура и Поток». Михаил ПЕРЕПЕЛКИН изучает на «Факультете ненужных вещей» «Горе от Zума». А Сергей ГОЛУБКОВ рассуждает о парадоксах «Между белым и черным, или Сезонные и внесезонные знаки бытия».

Тем, кто только готовит свою психику к работе над «длинными текстами» – искусства наших колумнистов.

Герман ДЬЯКОНОВ напомнил о «Густаве Майринке, забытом и великом» и рассказал о еще одной стороне маски – «Маска, я тебя знаю» (чес слово, это не про ковид).

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ пополнил свою энциклопедию «Самара в их жизни» очерком о Пауле Флеминге. А Татьяна РОМАНОВА – ответственная от редакции за встречу Нового года – колонку «О языке» посвятила «Году Быка».

И новая колонка, которую мы не могли не учредить, – «Наталья ЭСКИНА. Неизданное». И первый текст в ней – «Шуман небезопасен».

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Для оптимистов в газете – две полосы «Самарских премьер» (одна – целиком про недобитые новогодние праздники); «Книжная полка» non fiction`ов; приглашения «Смотреть вместе» («Тайна Анри Пика» – Олег ГОРЯИНОВ), «Читать вместе» («Экозаменитель?..» – Константин ПОЗДНЯКОВ) и «Слушать вместе» («Первая леди фортепиано» – Дмитрий ДЯТЛОВ).

Содержательного чтения!

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С номером газеты можно вновь познакомиться в Самарской государственной филармонии, Академическом театре оперы и балета, Академическом театре драмы имени М. Горького, СамАрте, Самарском театре кукол, театре кукол «Лукоморье», театрах «Камерная сцена» и «Самарская площадь», Волжском народном хоре, Доме актера имени М. Г. Лазарева, Агентстве социокультурных технологий, Доме журналиста, Доме кино, Доме архитектора, Самарском художественном музее, Музее Алабина, Музее Модерна, Литературном музее, галереях «Вавилон», «Виктория» и Nostalie, Музее Эльдара Рязанова, музее «Самара Космическая», Выставочном зале Союза художников, Детской картинной галерее, художественном салоне «Арт-Портал», Грушинском клубе, Пушкинском народном доме, Областной универсальной научной библиотеке, Центральной городской библиотеке имени Н. К. Крупской, Областной юношеской библиотеке, Областной детской библиотеке, Областной библиотеке для слепых, Областном архиве, Центр социализации молодежи, Доме Дружбы народов, Дворце детского и юношеского творчества, Государственном институте культуры, Самарском университете, Академии Наяновой, Самарском музыкальном училище, Самарском колледже культуры, Мэрии города Тольятти, Дворце культуры Новокуйбышевска.

Электронную версию газеты можно найти по адресам: http://sjrs.ru/news/1898/

Главный редактор «Свежей газеты. Культуры» Виктор Долонько