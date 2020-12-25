В объективе — зима!

Тольятти зимой также притягателен, как и летом. В этом еще раз убедились наши фотографы из Фотообъединения областного Союза журналистов и, конечно же, сами журналисты, отправившиеся в середине декабря в «зеленую зону» Ставрополя на Волге.

Было где повеселиться, проявить зоркость, меткость, ловкость. стрелковый комплекс «Ловчий плюс», парк отдыха «Спин-спорт» и клуб семейного отдыха «Подснежник» — всё для радости самарских гостей.

Какой получилась поездка, судите по кадрам Юрия Стрельца, председателя Фотообъединения областного Союза журналистов.

Проект «Поехали!» в зимней своей версии реализуется Департаментом туризма Министерства культуры Самаркой области. Как всегда информационную и творческую помощь оказывает Самарское областное отделение Союза журналистов России и члены Фотообъединения СОО СЖР.

Пресс-туры в рамках «Поехали! Зимний отдых в Самарской области» направлен на популяризацию внутреннего туризма среди местных жителей и гостей из других регионов России. Блогеры, журналисты, фотографы не упускают возможности побывать в роли туристов.

Фоторепортаж Юрия Стрельца, председателя Фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России.