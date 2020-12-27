Сегодня — 27 декабря — День спасателя Российской Федерации. Поздравила с профессиональным праздником руководителя ГУ МЧС России по Самарской области Олега Бойков и сотрудников ведомства Ирина Цветкова, секретарь Союза журналистов России, председатель Самарского областного отделения СЖР.





Уважаемый Олег Васильевич!

От всей души поздравляю Вас и всех сотрудников ведомства с Днем спасателя РФ – праздником мужественных людей, выбравших опасную и, вместе с тем, благородную профессию!

Вы для нас всегда герои. Спасибо вам за ваши смелые сердца, за готовность в любой момент прийти на помощь!Искренне желаю каждому из вас крепких сил, душеной гармонии и оптимизма. Мира, любви и семейного благополучия!

Пусть в Вашей работе больше будет спокойных минут и меньше тревожных!

С уважением, Ирина Цветкова



