Ушел из жизни ветеран тольяттинской журналистики Борис Букатов

С прискорбием сообщаем, что 5 января на 85-м году жизни скончался ветеран тольяттинской журналистики, член Союза журналистов России, бывший редактор газеты «Волжский автостроитель» Букатов Борис Михайлович.

Борис Букатов окончил факультет журналистики Уральского государственного университета в Свердловске. Несколько лет проработал в «Тюменской правде». В конце 60-х переехал в Тольятти, где сначала работал в газете горисполкома «За коммунизм», а затем с 1971 по 1997 год главным редактором издания «Волжский автостроитель» Волжского автозавода. Вел активную работу в жизни Самарской областной организации Союза журналистов России, был членом Правления организации.

Самарское областное отделение Союза журналистов России, друзья, коллеги глубоко скорбят о кончине Бориса Михайловича и выражают соболезнование его родным и близким. Светлая память яркой личности, талантливому человеку.

Борис Букатов 26 лет возглавлял издание «Волжский автостроитель».