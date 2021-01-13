Поздравление с Днем российской печати Ирины Владимировны Цветковой

Дорогие коллеги! От всей души поздравляю вас с Днем российской печати!

Этот праздник объединяет всех, кто связан с выпуском печатных и интернет-изданий. Праздник всех средств массовой информации.

Что бы ни происходило в мире, какие бы ни наступали времена, вы всегда на передовой. На передовой остаётесь и в дни пандемии. Выполняя редакционные задания, собирая материал, идёте на риск, отправляясь в небезопасные зоны. Благодаря вам люди получают самую важную для себя информацию.

Спасибо за преданность профессии, за то, что своим трудом меняете мир к лучшему!

От всего сердца желаю вам и вашим близким свежих сил и крепкого здоровья! Пусть с успехом воплощаются планы! Творческого роста, профессиональных побед.

Уверена, вместе мы преодолеем все трудности и преграды!

Ирина Цветкова, секретарь Союза журналистов России, председатель Самарского областного отделения СЖР