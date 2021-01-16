«Пусть ваша вера будет сильнее ваших страхов». Ушел из жизни Валерий Мальков

15 января ушёл из жизни Валерий Мальков — главный редактор газеты «Спортивное обозрение Самарской губернии», автор и ведущий программы «Фан-клуб», активный пропагандист физической культуры и спорта современности…

Валерий Мальков — создатель еженедельной газеты «Спортивное обозрение Самарской губернии», на протяжении многих лет являлся ее главным редактором. Автор и режиссер цикла фильмов о легендах отечественного спорта, спортсменах и тренерах. Известный в Самарской области спортивный ведущий и комментатор. Лауреат областного журналистского конкурса на призы губернатора Самарской области 2019 г.

Не смотря на тяжелое течение болезни, до конца сохранял оптимизм, строил планы, готовился отметить 20-летие «Спортивного обозрения». Незадолго до смерти в своей ленте в соцсетях написал: «Пусть ваша вера будет сильнее ваших страхов».

Самарское областное отделение Союза журналистов России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Валерия Ивановича, коллективу редакции «Спортивное обозрение». Светлая память …

Верим, что идеи и проекты, начатые Валерием, продолжат его коллеги и товарищи.