Скончался Владимир Дятчин, ветеран тольяттинской журналистики

С прискорбием сообщаем, что после продолжительной болезни в ночь с 14 на 15 января скончался член Союза журналистов России Дятчин Владимир Иванович.

Дятчин Владимир Иванович — ветеран тольяттинской журналистики, долгое время работал корреспондентом в редакции газеты «Волжский автостроитель».

Самарское областное отделение Союза журналистов России, друзья, коллеги глубоко скорбят о кончине Владимира Ивановича и выражают соболезнование его родным и близким. Светлая память доброму человеку, профессионалу своего дела.