Вышел в свет 200-ый номер «Свежей газеты. Культуры»!

Вот и юбилейный – 200-й – номер «Свежей газеты» держим в руках. Он открывается теплыми поздравлениями от губернатора, министра культуры, председателя общественного совета при министерстве, руководителей департаментов культуры администраций городских администраций Самары и Тольятти и от наших верных партнеров – Самарской филармонии, областной универсальной научной библиотеки, театра-студии «Грань», СамАрта, Самарского художественного музея, галереи «Виктория»…

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В номере больше прежнего откликов на текущие события культурной жизни губернии. Анна ЛУКЬЯНЧИКОВА во второй половине января «переселилась» в Тольяттинскую филармонию, и как результат – обзор новоявленного Крещенского фестиваля («Крещендо «Крещенского») и рецензия на гастроль пианистки Анны Генюшене («Изящная прививка»).

Концерт из музыкальных сочинений к анимационным фильмам Хаяо Миядзаки в Самарской филармонии послужил для Ольги КРИШТАЛЮК поводом для размышлений о философии «Просперо японского аниме» («Сказка ложь, да в ней намёк!»).

Корреспонденты «Свежей» побывали на премьерах самарских – и окрест – театров. Татьяна ЖУРЧЕВА – в «Самарской площади» на «Брачном контракте» («Я тебя люблю, черт побери!»), Галина ТОРУНОВА – в «Камерной сцене» («Эта белая ветка сирэни»), а Александр ИГНАШОВ – в Театре танца «Скрим» («Транскрипция танца Эльвиры Первовой») и Сызранском драматическом («Суррогат а-ля реалити»).

Завершаем публикацию обзора событий проекта «Писатели в библиотеке» от Юлии АВДЕЕВОЙ.

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К 170-летию Самарской губернии. Колонка Людмилы СЕРЫХ о завершившихся «Первых Засекинских чтениях», «Советские герои» – о традиционных праздниках новейшей истории Ставрополя/Тольятти (Любовь ЧЕРНЯЕВА), «Имя дома твоего» от Татьяны РОМАНОВОЙ. В номере – продолжение дискуссии «О восстановлении памятника Александру II».

В энциклопедии Александра ЗАВАЛЬНОГО «Самара в их жизни» – очерк о Стефане Белецком.

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И вновь основной объем газеты занимают материалы о людях Культуры. Прежде всего – самарских.

Завтра юбилей у художественного руководителя Самарской Артистической Мастерской «Доктор Чехов». Ей посвящен очерк Галины ТОРУНОВОЙ «Новые жизни Аллы Коровкиной».

100-летию потомственного самарского архитектора Марии Георгиевны Мошковой посвятил свой материал Армен АРУТЮНОВ («Век Марии Мошковой»).

Похоже, 2021-й станет Годом Константина Павловича Головкина, 150-летие которого мы будем отмечать в декабре. Продолжение исследования о самарских пейзажистах Татьяна ПЕТРОВА – об этом подвижнике самарской культуры – «Переправа в Жигулях».

Всего несколько лет работал в Куйбышевском театре оперы и балета Борис Михайлович Эрбштейн. Мы решили напомнить об этом выдающемся петербуржском художнике, имя которого, к сожалению, практически забыто. В номере – первая часть статьи Валентины ЧЕРНОВОЙ «Он был ироничен, парадоксален и уничтожающе остроумен…»

Еще одно совершенно забытое имя – прозаика Льва Правдина – раскопал Михаил ПЕРЕПЕЛКИН («Русская Правда»).

Сергей ГОЛУБКОВ вместе с нами встречает «Вековой юбилей отечественных серапионов».

Удивительная история произошла с нашим автором Ольгой ГОРОДЕЦКОЙ. Она рассказала о ней в статье «Роман с газетой и… Марлен Дитрих».

И напоминание. Мы продолжаем публиковать материалы под рубрикой «Наталья ЭСКИНА. Неопубликованное». Новый материал – «Зубастый лок».

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И о юбилеях институций. Елена ПОЛЗИКОВА и артисты СамАрта продолжают к 90-летию театра рассказывать «Истории с фотографиями». Новый собеседник Лены – Павел МАРКЕЛОВ («Из кого вырастают герои»).

Вышедшую в свет книгу о столетии тольяттинской журналистики представляет Вячеслав СМИРНОВ («Журналисты о журналистах»).

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Но не одни юбилеями же…

Игорь ВОЩИНИН напоминает о родстве видов искусства – «Джаз и кино». Дмитрий ДЯТЛОВ знакомит с пианистом Кристианом Цимерманом («Выдающийся интерпретатор музыки Шопена»). Олег ГОРЯИНОВ приглашает посмотреть новое кино («Ее социалистическая улыбка»). Константин ПОЗДНЯКОВ – почитать новые книги («За пределами реальностей»).

А наш плодовитый «колумнист» Герман ДЬЯКОНОВ размышляет о природе польского юморя («Пан Директор и пани Зося в советской культуре»), перспективах юриспруденции («Смертная казнь») и революциях в математике («Как твой туманный образ…»).

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«Свежая» славится лонгридами. И в юбилейном, уж, не должны посрамить…

В «Измерениях» Зои КОБОЗЕВОЙ – «65+». Последние карты в пасьянсе». В «Личном пространстве Светлане ВНУКОВОЙ – диалог с известным – в совсем недавнем прошлом – журналистом Игорем Любимовым («Когда магнолии были березами»).

Леонид НЕМЦЕВ продолжает свои «Поиски смыслов». На этот раз – в творчестве Жана-Люка Годара («За краем выдоха, или Почему так сложно рожать образы»).

В газете – две с хвостиком полосы «Самарских премьер»; «Книжная полка» non fiction`ов и множество новостей.

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С номером газеты можно вновь познакомиться в Самарской государственной филармонии, Академическом театре оперы и балета, Академическом театре драмы имени М. Горького, СамАрте, Самарском театре кукол, театре кукол «Лукоморье», театрах «Камерная сцена» и «Самарская площадь», Волжском народном хоре, Доме актера имени М. Г. Лазарева, Агентстве социокультурных технологий, Доме журналиста, Доме кино, Доме архитектора, Самарском художественном музее, Музее Алабина, Музее Модерна, Литературном музее, галереях «Вавилон», «Виктория» и Nostalie, Музее Эльдара Рязанова, музее «Самара Космическая», Выставочном зале Союза художников, Детской картинной галерее, художественном салоне «Арт-Портал», Грушинском клубе, Пушкинском народном доме, Областной универсальной научной библиотеке, Центральной городской библиотеке имени Н. К. Крупской, Областной юношеской библиотеке, Областной детской библиотеке, Областной библиотеке для слепых, Областном архиве, Центр социализации молодежи, Доме Дружбы народов, Дворце детского и юношеского творчества, Государственном институте культуры, Самарском университете, Академии Наяновой, Самарском музыкальном училище, Детской музыкальной школе № 3 имени М. И. Глинки, Самарском колледже культуры, Мэрии города Тольятти, Дворце культуры и Центральной городской библиотеке имени А. С. Пушкина г. о. Новокуйбышевск.

Главный редактор издания «Свежая газета. Культура» Виктор Долонько

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