Дмитрий Азаров поздравляет редакцию «Свежей газеты. Культуры» с юбилейным номером

Уважаемая Ирина Владимировна!

Поздравляю Вас,

редактора газеты В. В. Долонько

и авторов публикаций

с выходом в свет юбилейного, 200-го номера!

«Свежая газета. Культура» – единственная в Российской Федерации нестоличная газета, посвященная исключительно вопросам развития художественной культуры.

На протяжении 10 лет она остаётся источником уникальной искусствоведческой информации, отражает актуальные тенденции в сфере культуры, служит площадкой для общения деятелей искусства, художественных критиков

и всех ценителей прекрасного.

Жители Самары и Самарской области знают и любят эту газету, особенно она популярна среди представителей творческих профессий, деятелей культуры и образования.

Желаю коллективу издания неиссякаемого вдохновения, творческого поиска, интересных событий

и благодарных читателей!

Губернатор Самарской области Д. И. Азаров