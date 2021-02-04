Дмитрий Азаров поздравляет редакцию «Свежей газеты. Культуры» с юбилейным номером

Уважаемая Ирина Владимировна!
Поздравляю Вас,
редактора газеты В. В. Долонько
и авторов публикаций
с выходом в свет юбилейного, 200-го номера!
«Свежая газета. Культура» – единственная в Российской Федерации нестоличная газета, посвященная исключительно вопросам развития художественной культуры.
На протяжении 10 лет она остаётся источником уникальной искусствоведческой информации, отражает актуальные тенденции в сфере культуры, служит площадкой для общения деятелей искусства, художественных критиков
и всех ценителей прекрасного.
Жители Самары и Самарской области знают и любят эту газету, особенно она популярна среди представителей творческих профессий, деятелей культуры и образования.
Желаю коллективу издания неиссякаемого вдохновения, творческого поиска, интересных событий
и благодарных читателей!
Губернатор Самарской области Д. И. Азаров