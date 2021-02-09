Поехали По пути истории развития техники железной дороги и МЧС

В среду, 10 февраля, самарские журналисты и блогеры отправятся «По пути истории развития техники железной дороги и МЧС» - так называется девятый по счету зимний пресс-тур. Как всегда участников ждет насыщенная программа: Поволжский музей железнодорожной техники, экскурсионная программа «От вагона до перрона», музейно-выставочном центр истории и развития пожарно-спасательного дела Самарской области, а также «станция отдыха» — пятизвездочный отель 7 Avenue Hotel & SPA.

Приглашаем к участию в пресс-туре представителей СМИ и членов Фотообъединения областного Союза журналистов!

Для аккредитации необходимо до 18:00 (9 февраля 2021 года) направить информацию (Телеканал/издание/блог (со ссылкой на блог), Ф.И.О., телефон и e-mail) на электронную почту depturpressa@mail.ru. На каждого представителя СМИ форма заявки заполняется отдельно!

Программа пресс-тура:

9:00 – выезд от департамента туризма министерства культуры Самарской области (Волжский проспект, 19). ПРОСИМ НЕ ОПАЗДЫВАТЬ!

9:30 – остановка метро Победа

10:00 – Поволжский музей железнодорожной техники (г. Самара, ул. Литвинова, 332 А)

12:30 – 7 Avenue Hotel & SPA (г. Самара, Ново-Садовая, 3)

14:00 – Музейно-выставочный центр истории и развития пожарно-спасательного дела Самарской области (г. Самара, ул. Крупской, 16 (р-н Хлебной площади)

15:30 – обладатель Гран-при туристской премии «Маршрут года»-2020, экскурсионная программа «От вагона до перрона» или «Дом, где живут вагоны» (Куйбышевский филиал АО «ФПК» Самарская область, г. Самара, ул. За депо, 29)

19.30 – прибытие к департаменту туризма министерства культуры Самарской области (Волжский проспект, 19)

*время возвращения из пресс-тура может варьироваться.

Обращаем ваше внимание, участники без масок к участию в мероприятии допускаться не будут. Необходимо использовать средства индивидуальной защиты в течение всего времени проведения пресс-тура. Просим с пониманием отнестись к правилам участия в выездном мероприятии для СМИ.