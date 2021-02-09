Ушел из жизни Давыдов Михаил Ефимович, ветеран редакции газеты «Сельский труженик».

1 февраля на 90-м году ушел из жизни Давыдов Михаил Ефимович – член Союза журналистов России, ветеран редакции газеты «Сельский труженик».

Михаил Ефимович Давыдов родился 15 ноября 1931 года в Хворостянском районе. В 1957-м, после окончания Безенчукского сельскохозяйственного техникума, был направлен в Приволжский район инструктором МТС и одновременно писал в местную газету «Красное Приволжье». Вскоре его утвердили литературным сотрудником редакции. Михаил Ефимович учился у таких опытных журналистов, как В.Н. Бондаренко, Н.П. Паршин, А.И. Максимов.

В безенчукскую газету «Сталинское знамя» его пригласили в 1961 году. За первые 10 лет он успел поработать и фотокорреспондентом, и корректором, и заведующим отделом писем, и ответственным секретарем.

Из 40 лет, что Михаил Ефимович проработал в «Сельском труженике», 22 года он был бессменным заместителем редактора, решая в отсутствие руководителя сложные редакционные вопросы.

Михаил Ефимович писал всегда. И во время службы в армии – в окружной одесской газете «За Родину!». И во время работы в «Сельском труженике», и являясь внештатным корреспондентом областной газеты «Волжская коммуна». Ему по плечу были все жанры: интервью, зарисовки, очерки. А самый любимый – фельетон.

В 2000 году вышла из-под его пера повесть «Пятое поле», посвященная 150-летию образования Самарской губернии и 65-летию Безенчукского района. В 2004 году – «Героическая летопись» – о подвигах жителей Безенчукского района на фронте и в тылу во время Великой Отечественной войны.

Вместе с районным Советом ветеранов Михаил Ефимович участвовал в создании сборника «Безенчукская наша земля. Безенчук. Фронт. Тыл. Победа», который вышел в 2010 году к 75-летию Безенчукского района и 65-летию со Дня Победы.

В 1972-м он окончил журналистский факультет Казанского государственного университета. Награжден за многолетний труд Почетными грамотами, удостоен Диплома Союза писателей России за повесть «Пятое поле». Он всегда свято верил в силу печатного слова.

Михаил Ефимович был для журналистов районной газеты настоящим другом и наставником. Его уход – невосполнимая утрата.

Коллектив редакции газеты «Сельский труженик», Самарское областное отделение Союза журналистов России глубоко скорбят о кончине Михаила Ефимовича и приносят свои искренние соболезнования его родным и близким. Вечная память!