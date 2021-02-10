11 февраля состоится первое в этом году заседание Фотообъединения

11 февраля в конференц-зале Дома журналистов состоится первое в этом году заседание Фотообъединения областного Союза журналистов.

Начало встречи в 17.45. Повестка дня:

Презентация работ членов Фотообъединения

(в материальном и в электронном виде, записываться заранее).

(в материальном и в электронном виде, записываться заранее). План мероприятий на I полугодие 2021 год.

Новые формы выставочной деятельности. Участие в выставке на склоне у площади Славы.

Работа фотокорреспондентов на массовых мероприятиях.

О своем участии в заседании сообщите по телефону:

8(846) 332-68-39

или по эл. почте spress@samtelecom.ru в теме «Фотообъединение».