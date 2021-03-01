2 марта состоится пресс-конференция с участием УФАС

2 марта в Доме журналиста состоится пресс-конференция с участием Самарского УФАС России при содействии областного Союза журналистов. Тема встречи: «Итоги работы Самарского УФАС России за 2020 год». В пресс-конференции примет участие Леонид Пак, руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Самарской области, государственный советник Российской Федерации 2 класса.

Основные темы для обсуждения:

Итоги работы Самарского УФАС России за 2020 год, сравнение с итогами 2019 года. Наиболее резонансные дела, рассмотренные территориальным управлением ФАС России в 2020 году.

Приглашаем СМИ на пресс-конференцию!

Аккредитация по электронной почте: spress@samtelecom.ru или по телефонам (846) 332-57-94, 332-68-39.

Мероприятие состоится по адресу: г.Самара, ул. Самарская, д.179). Начало в 11.00.

С уважением, пресс-служба СОО СЖР.