В Госдуме состоялось заседание заседание, посвящённое безопасности журналистов

10 марта в Госдуме РФ состоялось расширенное заседание Комитета по информационной политике, посвящённое безопасности журналистов. В числе обсуждаемых вопросов, вопрос о том, как обеспечить безопасную работу представителей СМИ на несанкционированных акциях?



На встрече в Госдуме присутствовали представители всех заинтересованных сторон: Союза журналистов России, Росгвардии, Министерства цифрового развития, Роскомнадзора, различных СМИ, включая федеральные телеканалы, Факультета журналистики МГУ и др.

Вел заседание глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Как сообщает корреспондент АиФ Сергей Осипов, глава СЖР Владимир Соловьёв, выступая на заседании, в частности отметил, что и законодатели, и журналисты считают, что существует два «принципиальных» формата присутствия журналистов на митингах. Первый — когда журналист исполняет свой профессиональный долг. В этом случае он освещает событие и находится под защитой Закона о печати и внутренних документов полиции и Росгвардии. Второй — когда журналист приходит на митинг, чтобы высказать свою гражданскую позицию, на что, разумеется, он тоже имеет полное право. На заседании в Думе преимущественно рассматривался первый случай.

В. Соловьёв напомнил о предложении Союза журналистов договориться «на берегу», как на митингах должны вести себя правоохранители, а как журналисты, чтобы не мешать работе друг друга. Идеи, подчеркнул глава СЖР, выдвигали все. МВД, например, предложило ввести для репортеров зелёный жилет единого образца. Его хорошо видно в темноте. Или выделять «островки безопасности» для фотографов, операторов и прессы. Эти предложения СЖР поддержал. А вот предложенный бейдж «пресса» вызвал критику из-за того, что, в принципе, его относительно легко подделать. Кстати, заметил Владимир Соловьёв, появился целый бизнес по подделке журналистских документов. За 5 тыс. рублей сейчас можно купить полный комплект, начиная от «липового» удостоверения личности, заканчивая таким же пропуском на автомобиль. На это СЖР тоже указал правоохранителям.

Говорили, в том числе, о блогерах, которые работают на митингах на свой страх и риск. Большинство блогеров в России не зарегистрированы в качестве СМИ, тем более, что это, кстати говоря, дело добровольное. Нет регистрации — значит, для полиции и Росгвардии они не журналисты и Закон о СМИ здесь не работает.

Это, к слову, также относительно новое для профессионального сообщества явление, которое нужно обсуждать всем заинтересованным сторонам.

На заседании поднимались и другие вопросы, так или иначе связанные с темой сегодняшней дискуссии.

Напомним, что еще в начале 2021 года МВД, Росгвардия, Союз журналистов России и Роскомнадзор вместе выработали единые требования к корреспондентам, освещающим массовые акции. Требования касаются наличия у них спецжилетов, опознавательных знаков и документов от редакции.

Источник: https://ruj.ru/news/segodnya-v-gosdume-sostoyalos-rasshirennoe-zasedanie-komiteta-po-informatsionnoi-politike-posvyashchennoe-bezopasnosti-zhurnalistov-14725